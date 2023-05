Creme viso: perché costano di più e perché quelle corpo non vanno bene sulla faccia

Durante le tue sessioni di shopping di bellezza ti sarai fatta queste domande un mare di volte. Perché le creme viso costano di più rispetto a quelle corpo, nella maggior parte dei casi? E perché le creme corpo non sono adatte per il viso? C’è un motivo reale o è solo una questione di marketing per convincerci a spendere di più? Domande lecite, soprattutto oggi che stiamo diventando consumatori sempre più consapevoli. Non acquistiamo più a occhi chiusi, ma abbiamo imparato a farci mille domande prima di andare in cassa. Queste sono le risposte alle tue domande beauty: ecco perché le creme viso costano di più e perché non andrebbero usate le creme corpo sulla faccia.

Creme viso e creme corpo: a cosa è dovuta la differenza di costi?

Per iniziare, mettiamo un punto fermo. Nel mercato della skincare il marketing ha un grosso peso. Il nome del brand incide incredibilmente sui prezzi delle creme viso, tanto quanto le promesse più o meno realistiche sull’effetto che faranno. Più è sbandierato il miracoloso effetto anti-rughe e anti-rilassamento cutaneo, più il prezzo è destinato a salire. Se il viso è la nostra parte più esposta, il nostro biglietto da visita, saremo disposte a pagare di più per curarlo rispetto a quanto faremmo col resto del corpo. In generale, siamo più portate a combattere la ruga del viso rispetto alla pelle secca delle gambe. Nella differenza di prezzo tra creme viso e creme corpo, poi, incidono le diverse formulazioni.

Le creme viso inoltre contengono ingredienti più costosi e rari con proprietà specifiche per risolvere gli inestetismi più tipici della zona. Al contrario, le creme corpo spesso sfruttano ingredienti più comuni e meno costosi, come ad esempio la glicerina o l’olio di cocco. Inoltre, le creme viso sono sottoposte a test molto rigidi che hanno costi superiori a quelli generalmente fatti per le creme corpo. Infine, vantano una maggiore concentrazione di principi attivi quindi, in generale, hanno costi di produzione più alti.

Perché quelle per il corpo non si usano sul viso?

Nonostante esistano creme corpo che si possono usare anche sul viso, questa non è la regola generale. Se ti chiedi perché la maggior parte delle creme corpo non vada bene per la faccia, hai già avuto qualche indizio nel paragrafo precedente. La pelle del viso e quella del corpo hanno esigenze differenti. La prima è più sottile e delicata, è anche più esposta agli agenti atmosferici e ai conseguenti danni. Ecco perché le creme viso sono generalmente più leggere, facili da stendere, ma anche con specifici principi attivi studiati per mantenere un aspetto più giovane. Le creme corpo, invece, sono in media più pesanti e nutrienti perché la pelle del resto del corpo è più spessa e meno delicata.

Queste ultime, studiate per proteggere la barriera cutanea, trattenere l’idratazione, ammorbidire e combattere alcuni inestetismi, contengono oli vegetali molto grassi. Il viso, quindi, li assorbirebbe con molta fatica e risulterebbe unto a lungo. Le creme corpo, inoltre, contengono spesso altri principi attivi che possono dare irritazione, come ad esempio quelli che combattono la cellulite o le smagliature, ma anche profumi più intensi. Le creme viso sfruttano invece principi attivi ad hoc, spesso più costosi e rari, ma più delicati, molto meno irritanti e in concentrazione maggiore.

Solari viso e corpo: vale lo stesso discorso delle creme?

Lo stesso discorso delle differenze tra creme viso e corpo vale anche per la maggior parte dei solari. Nonostante ne esistano versioni che proteggono dalla testa ai piedi, faccia compresa, molto spesso i solari per il corpo e quelli per il viso differiscono nella loro formulazione e texture. Quelli per la faccia sono più leggeri, setosi e meno densi rispetto a quelli per il corpo.

del viso e contengono meno ingredienti irritanti (come i già citati profumi). Molte creme solari per il viso possono andare anche nella zona del contorno occhi senza causare irritazioni, mentre quelle corpo sarebbero troppo aggressive.

Sono quindi più facili da far penetrare nella pelle e più piacevoli da ridistribuire ogni 2 ore (come consigliato dai medici). Sono inoltre progettati per proteggere più efficacementedelicataSe vogliamo proteggerci e curare la nostra bellezza allo stesso tempo, inoltre, possiamo optare per specifici solari viso anti età e anti macchia che contengono l’acido ialuronico,e sostanze ad hoc per tenere sotto controllo la produzione di melanina. Principi attivi che raramente troviamo nei solari per il corpo.

Insomma, vale la pena spendere di più per una crema viso piuttosto che usare una crema corpo anche sulla faccia? In linea generale sì: il viso è delicato e ha bisogno di formulazioni specifiche che non irritino e non appesantiscano. Lo stesso discorso vale per i solari, a meno di soluzioni passe-partout che possiamo utilizzare dalla testa ai piedi senza pensieri.