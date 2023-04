Le migliori creme solari bio: cosa sono, quanto costano, come funzionano

Con l’arrivo dell’estate, bisognerà guardarsi con attenzione dalle scottature. I rischi di una prolungata esposizione al sole non sono pochi: macchie, eritemi, righe e addirittura tumori. Per fortuna esistono le creme solari bio, le quali si differenziano dalle normali creme per la loro composizione chimica naturale e il basso impatto sull’ambiente. Entriamo nel merito del prodotto e scopriamo quali sono le marche migliori.

Creme solari bio: cosa sono

Come dicevamo, la differenza sostanziale tra le normali creme protettive e quelle biologiche è nella formula. Le creme solari bio devono essere certificate da enti specifici che attestano, dopo attenta analisi, la presenza di ingredienti naturali e organici provenienti da agricoltura biologica in alta percentuale. Tra gli intridenti non ci sono coloranti, siliconi e formaldeide e per schermare i raggi solari impiegano filtri solari fisici come l’ossido di zinco e il biossido di titanio risultando essere innocue per l’ambiente e sicure per l’uomo. Questo perché tali filtri solari, a differenza di quelli chimici usati nelle altre protezioni, non penetrano nella pelle e non rilasciano sostanze nocive. Del resto il discorso inquinamento è ormai sempre più sentito nel nostro mondo. A tal proposito, vi segnaliamo quelle che sono aziende che inquinano di più.

Come funzionano

Il prodotto in questione ha lo stesso medesimo funzionamento delle normali creme solari, così come è identica l’applicazione e il suo utilizzo. Le bio però, come già abbiamo visto, hanno diversi vantaggi in più. Oltre a non essere nocive per uomo e ambiente, nutrono la pelle grazie alla presenza di oli vegetali, burri naturali, estratti di piante e vitamine. Si rivelano inoltre essere particolarmente gradite da coloro che soffrono di allergie, in quanto non contengono profumi sintetici, coloranti artificiali, conservanti aggressivi o altre sostanze irritanti o potenzialmente dannose.

Quali scegliere e quanto costano

Possono inoltre essere utilizzate anche dai bambini.

Sul mercato esistono diverse marche di creme solari bio che offrono prodotti di qualità e a prezzi accessibili. Ecco alcuni esempi:

La Saponaria: è un prodotto italiano. L’azienda produce cosmetici naturali e biologici con ingredienti di origine vegetale e locale. La sua linea di solari Osolebio è realizzata con filtri fisici e con oli vegetali, burri naturali, estratti di piante e vitamine. Offre creme solari per viso e corpo con diversi fattori di protezione, adatte anche ai bambini e alle pelli sensibili. Ha anche prodotti per la cura dei capelli e il doposole. Ma qual è il costo del prodotto in questione? Circa 25 euro per 100 ml di prodotto.

Alkemilla: altro prodotto made in Italy. La linea di solari dell’azienda è formulata con filtri fisici microincapsulati e con ingredienti biologici come aloe vera, olio di jojoba, burro di karitè e vitamina E. Lo spray solare SPF 50 di Alkemilla costa circa 18 euro per 100 ml.

Alga Maris: per l’ultimo suggerimento ci spostiamo in Francia, essendo l’azienda transalpina. La sua linea di solari è basata sugli estratti di alghe marine, ricchi di antiossidanti e minerali. Ha creme solari per viso e corpo con diversi fattori di protezione, spray solari leggeri e trasparenti, stick solari colorati e doposole. Il prezzo del prodotto suggerito è di circa 25 euro per 100 ml di prodotto.

In sintesi, se l’arrivo della calda stagione vi spaventa, con le creme solari bio avete senza dubbio un’arma in più per difendere la vostra pelle, e nel farlo sarete sicuri di utilizzare un prodotto naturale che non rovina la nostra salute e non fa danni all’ambiente.