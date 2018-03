Range Rover Velar è stata premiata come World Car Design of the Year 2018

Il recente Suv della casa automobilistica inglese, Range Rover Velar, è stata premiata come World Car Design dell’anno ai World Car Awards 2018 in occasione del Salone dell’auto di New York 2018. Quella del Suv Velar rappresenta la quarta vittoria consecutiva per il gruppo Jaguar Land Rover in questa categoria. Già in passato infatti anche Jaguar F-Type, Range Rover Evoque e Jaguar F-Pace hanno ottenuto il medesimo riconoscimento. Il World Car Awards si compone di sei premi: World Car Design, World Green Car, World Urban Car, World Luxury Car, World Performance Car e il prestigioso premio globale World Car of the Year. I premi in questione sono assegnati da un consorzio di giornalisti del settore automobilistico di tutto il mondo.

Range Rover Velar è stata proclamata World Car Design of the Year al Salone dell’auto di New York 2018

Ovviamente soddisfatto Gerry McGovern, Chief Design Officer di Land Rover. Il dirigente della celebre casa automobilistica inglese ha dichiarato: “La continua evoluzione della nostra filosofia di progettazione è guidata da un’incalzante attenzione alla creazione di veicoli altamente desiderabili che i nostri clienti apprezzeranno per tutta la vita.” insomma secondo McGovern Range Rover Velar porta una nuova dimensione di modernità alla gamma di modelli della sua società.

Il numero uno di Land Rover ha continuato dicendo: “Siamo onorati che la giuria ha riconosciuto gli sforzi dei nostri progettisti e ingegneri”. Insomma un riconoscimento che fa sicuramente piacere per il recente Suv di Land Rover che ha arricchito ulteriormente la gamma dei suoi modelli.

