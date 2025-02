Modello IRAP 2025 provvisorio: entra il concordato preventivo biennale (CPB)

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la bozza del Modello IRAP 2025, con importanti aggiornamenti derivanti dalle misure normative introdotte nel corso del 2024.

Tra le principali modifiche spicca l’inserimento di una nuova sezione nel quadro IS, denominata “Sezione XXIII – Concordato preventivo biennale”, che riguarda esclusivamente quei soggetti che hanno accettato la proposta di concordato preventivo biennale disciplinata dal Decreto Legislativo n. 13/2024 e successive modifiche.

Il Concordato Preventivo Biennale e il suo impatto sulla dichiarazione IRAP 2025

L’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) comporta un impegno specifico per i contribuenti: dichiarare gli importi concordati non solo nel Modello Redditi ma anche nella Dichiarazioni IRAP (imposta regionale attività produttive) relative ai periodi d’imposta 2024 e 2025.

Si tratta di una misura finalizzata a garantire certezza fiscale ai soggetti interessati, offrendo una definizione anticipata della base imponibile per due annualità. In questo modo, i contribuenti possono pianificare con maggiore sicurezza le proprie imposte, riducendo il rischio di contenziosi e favorendo la stabilità finanziaria.

Il CPB, previsto dal Decreto Legislativo n. 13/2024, rappresenta una strategia di semplificazione fiscale che introduce elementi di prevedibilità per imprese e professionisti. L’inserimento di una specifica sezione all’interno del Modello IRAP 2025 risponde all’esigenza di tracciabilità e trasparenza per coloro che hanno optato per questa modalità di definizione del carico fiscale.

Scadenza per la presentazione del Modello IRAP 2025

Il termine ultimo per la trasmissione del Modello IRAP 2025, come per il Modello Redditi 2025, è fissato al 31 ottobre 2025. Rispettare questa scadenza è essenziale per evitare sanzioni e irregolarità fiscali. La presentazione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, offrendo due possibili opzioni:

Invio diretto da parte del contribuente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Trasmissione attraverso intermediari abilitati, quali commercialisti, consulenti del lavoro o altri professionisti autorizzati.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione è la comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata anch’essa dal sistema telematico.

Riassumendo