Lufthansa offre vantaggi per i passeggeri, ecco quali

Nel gennaio 2025, ITA Airways è entrata ufficialmente a far parte del Gruppo Lufthansa, un’alleanza che include compagnie come Austrian Airlines, Brussels Airlines e SWISS. Questa integrazione offre numerosi benefici ai passeggeri, migliorando l’esperienza di viaggio e ampliando le opportunità disponibili.

Una delle principali novità riguarda la collaborazione tra il programma fedeltà “Volare” di ITA Airways e “Miles & More” del Gruppo Lufthansa. Questa partnership consente ai 2,7 milioni di soci di “Volare” di accumulare e utilizzare punti sui voli operati da Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines. Allo stesso modo, i 36 milioni di membri di “Miles & More” possono ora beneficiare dei voli ITA Airways per accumulare e spendere i loro punti.

Questa sinergia amplia le possibilità per i viaggiatori abituali, offrendo una maggiore flessibilità nella scelta delle compagnie e delle rotte.

Lufthansa, accesso esteso alle lounge e miglioramenti nei terminal

A partire dal 30 marzo 2025, i passeggeri di ITA Airways avranno accesso a circa 130 lounge del Gruppo Lufthansa in tutto il mondo. Questo significa che, durante le attese in aeroporto, i viaggiatori potranno usufruire di comfort e servizi aggiuntivi, rendendo l’esperienza pre-volo più piacevole. Contestualmente, ITA Airways trasferirà le proprie operazioni nei terminal del Gruppo Lufthansa negli aeroporti di Francoforte e Monaco. Questo cambiamento faciliterà e velocizzerà i trasferimenti dei passeggeri, grazie a una migliore organizzazione logistica e a connessioni più efficienti.

L’integrazione ha portato anche alla stipula di accordi di codeshare tra ITA Airways e le altre compagnie del Gruppo Lufthansa. Questi accordi permettono ai passeggeri di combinare voli operati da diverse compagnie all’interno dello stesso itinerario, ampliando le opzioni di destinazione e facilitando le prenotazioni.

Inoltre, i voli tra gli hub principali del Gruppo Lufthansa (come Francoforte, Monaco, Zurigo, Vienna e Bruxelles) e gli aeroporti italiani di Roma Fiumicino e Milano Linate saranno armonizzati in termini di frequenze e orari. Questo si traduce in una maggiore flessibilità per i passeggeri e in connessioni più rapide e comode.

Prospettive future per Lufthansa

L’ingresso di ITA Airways nel Gruppo Lufthansa rappresenta un passo significativo nel panorama dell’aviazione europea. Questa collaborazione non solo rafforza la presenza del Gruppo nel mercato italiano, ma offre anche ai passeggeri una gamma più ampia di servizi e destinazioni. Con l’implementazione delle nuove iniziative previste entro marzo 2025, i viaggiatori potranno godere di un’esperienza di viaggio migliorata, caratterizzata da maggiore comfort, flessibilità e convenienza.

In sostanza, mentre Ryanair multa i viaggiatori cambiando le regole, c’è invece qualche compagnia che offre nuovi benefici. L’alleanza tra ITA Airways e il Gruppo Lufthansa porta con sé una serie di vantaggi tangibili per i passeggeri, rendendo i viaggi aerei più agevoli e piacevoli. Questa sinergia rappresenta un esempio di come le collaborazioni strategiche possano tradursi in benefici concreti per i consumatori.

I punti più importanti.