Multe viaggiatori Ryanair, cambiano regole per bagaglio e check-in

A partire da maggio 2025, Ryanair introdurrà nuove regole che influenzeranno il modo in cui i passeggeri gestiscono il check-in, il bagaglio a mano e la puntualità ai gate. Questi cambiamenti porteranno a un inasprimento delle multe per i viaggiatori Ryanair che non rispetteranno le nuove disposizioni, con sanzioni più severe per chi arriva in ritardo o non segue le procedure digitali.

Nuove multe per viaggiatori Ryanair

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda l’eliminazione delle carte d’imbarco cartacee. I viaggiatori dovranno obbligatoriamente effettuare il check-in online tramite l’app ufficiale o il sito web di Ryanair e presentare la carta d’imbarco in formato digitale.

Chi si presenterà in aeroporto senza aver completato il check-in online o senza una carta d’imbarco digitale dovrà pagare una multa di circa 60 euro.

Questa nuova misura punta a rendere più efficienti le operazioni di imbarco e a ridurre l’uso della carta, ma potrebbe creare problemi per chi ha difficoltà con la tecnologia. I viaggiatori Ryanair devono quindi assicurarsi di scaricare la carta d’imbarco prima di arrivare in aeroporto per evitare multe impreviste.

Le nuove regole sul bagaglio a mano prevedono che ogni passeggero possa portare gratuitamente solo una piccola borsa personale con dimensioni massime di 40x20x25 cm. Se il bagaglio supera queste misure, il viaggiatore dovrà pagare una multa fino a 70 euro direttamente al gate.

Multe per i passeggeri in ritardo

Per chi desidera portare un secondo bagaglio a mano più grande, sarà necessario acquistare l’opzione di imbarco prioritario. In alternativa, il bagaglio più grande dovrà essere imbarcato in stiva con un costo aggiuntivo variabile in base alla tratta.

Questa politica mira a ridurre i ritardi e a velocizzare il flusso dei passeggeri, ma comporta anche un aumento del numero di multe per i viaggiatori Ryanair che non rispettano le nuove disposizioni sui bagagli.

Ryanair applicherà multe più alte per chi non rispetta gli orari di imbarco. I passeggeri dovranno essere al gate almeno 40 minuti prima della partenza del volo. Chi arriva in ritardo o non si presenta in tempo rischia una sanzione di 120 euro. Questa misura vuole ridurre i ritardi e garantire una maggiore puntualità nei voli. I viaggiatori Ryanair devono quindi pianificare con attenzione il tempo necessario per raggiungere il gate, considerando possibili imprevisti come traffico o code ai controlli di sicurezza.

Come evitare le multe viaggiatori Ryanair

Per evitare spiacevoli sanzioni, i passeggeri devono:

effettuare il check-in online in anticipo e scaricare la carta d’imbarco digitale;

verificare le dimensioni del bagaglio a mano per evitare multe al gate;

arrivare in aeroporto con sufficiente anticipo per rispettare i tempi di imbarco.

Seguire queste semplici regole aiuterà i viaggiatori Ryanair a evitare multe e a viaggiare senza problemi. Con le nuove disposizioni, una maggiore attenzione ai dettagli diventa fondamentale per chi vola con la compagnia aerea low cost.

Le modifiche alle politiche di Ryanair, in vigore da maggio 2025, rappresentano un cambiamento significativo nelle operazioni della compagnia.

Sebbene l’obiettivo sia migliorare l’efficienza e ridurre i costi, i passeggeri devono essere consapevoli delle nuove regole per evitare sanzioni e garantire un’esperienza di viaggio senza intoppi. Una preparazione adeguata e la familiarità con le procedure digitali saranno essenziali per adattarsi a queste novità.

In definitiva, mentre queste misure possono sembrare restrittive, sono progettate per migliorare l’efficienza operativa e offrire un servizio più puntuale ai passeggeri. Adattarsi a queste nuove regole richiederà un po’ di tempo e attenzione, ma con la giusta preparazione, i viaggiatori potranno continuare a godere del servizio offerto.

