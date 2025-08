Le auto elettriche più convenienti del 2025: chi batte davvero Tesla?

Nel 2025 Tesla ha perso la leadership del mercato europeo delle auto elettriche, superata da Volkswagen. A fronte del calo di vendite (-33% nel primo semestre), molti consumatori iniziano a guardare oltre il marchio americano per soluzioni più accessibili, soprattutto in un contesto economico ancora incerto. Ma quali sono oggi le auto elettriche più convenienti da acquistare?

Auto elettriche, le più convenienti oggi

Chi cerca il massimo risparmio non può ignorare la Dacia Spring, ancora oggi l’auto elettrica più economica d’Europa. Con un prezzo di listino intorno ai 15.000 euro, si conferma la scelta ideale per chi utilizza l’auto in città.

L’autonomia di circa 225 km è sufficiente per gli spostamenti quotidiani, e i costi di gestione sono ridotti al minimo. Non ha prestazioni entusiasmanti né dotazioni avanzate, ma fa quello che promette: portarti ovunque senza consumare carburante.

Tra le novità più attese del 2025 c’è la Renault 5 E-Tech, reinterpretazione in chiave elettrica di un classico intramontabile. Il prezzo di partenza si aggira intorno ai 20.000–25.000 euro, con un’autonomia che può arrivare a 450 km grazie a batterie da 40 o 52 kWh. Compatta, scattante, moderna, è pensata per chi desidera un’auto urbana che però non sfigura nei viaggi extraurbani. Un buon equilibrio tra costi contenuti, design accattivante e autonomia reale.

Sempre più presente in Europa, la cinese MG ha portato nel 2025 una delle migliori proposte in rapporto qualità-prezzo: la MG4 EV. La versione Standard Range costa circa 28.990 euro, ma offre oltre 400 km di autonomia WLTP, finiture curate e dotazioni di serie da segmento superiore. Ideale per chi cerca una compatta versatile, adatta sia alla città che alle medie percorrenze, con una guida fluida e un’estetica moderna.

Quali auto elettriche comprare oggi?

Altro nome da tenere d’occhio è BYD, il colosso cinese che ha lanciato la sua Dolphin Surf con un prezzo promozionale intorno ai 19.990 euro. L’autonomia è paragonabile a quella della Renault 5, con prestazioni migliorate rispetto alla Dacia Spring. Il vantaggio competitivo sta nel prezzo contenuto abbinato a una dotazione tecnologica avanzata. BYD punta a guadagnare quote di mercato tra i giovani e le famiglie che vogliono passare all’elettrico senza spendere una fortuna.

Dacia Spring 15.000 euro – 225 km Prezzo imbattibile

Renault 5 E-Tech 20.000–25.000 euro Fino a 450 km Compromesso perfetto tra stile e autonomia

MG4 EV 28.990 euro – 420 km Equipaggiamento completo e autonomia reale

BYD Dolphin Surf 19.990 euro – 400 km Prezzo aggressivo e dotazione moderna

Qual è la scelta migliore? Non esiste una risposta universale, ma molto dipende dall’uso che si fa dell’auto:

Per chi cerca la massima economia urbana, la Dacia Spring resta inarrivabile.

Per chi vuole un’auto elettrica di nuova generazione equilibrata, la Renault 5 è oggi tra le più promettenti.

Per chi pretende di più senza sforare i 30.000 euro, la MG4 offre dotazioni superiori e grande autonomia.

Per chi guarda all’innovazione asiatica a basso costo, BYD è il nome da tenere d’occhio.

Nel 2025 il mercato dell’auto elettrica è più competitivo che mai.

Il declino di Tesla in Europa ha lasciato spazio a marchi europei e asiatici in forte ascesa. Con nuovi modelli accessibili, più autonomia e dotazioni crescenti, l’auto elettrica non è più solo per pochi. Scegliere il modello giusto oggi significa trovare il giusto equilibrio tra prezzo, autonomia e affidabilità. E mai come ora, le alternative a Tesla sono tante, valide e decisamente più convenienti.

In sintesi.