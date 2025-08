Incassi Fantastici 4, il debutto è da botto più in Italia che altrove

L’estate 2025 si accende con il ritorno di uno dei team più iconici della Marvel. Gli incassi di Fantastici 4: Gli inizi, il reboot tanto atteso del franchise, sta ottenendo ottimi risultati, visto che il film ha conquistato non solo i fan ma anche il botteghino mondiale, registrando numeri di grande rilievo sia in Italia che all’estero.

Incassi Fantastici 4, debutto trionfale in Italia

In Italia, il film ha fatto il suo ingresso nelle sale il 23 luglio 2025, imponendosi da subito come leader del box office. Nei primi cinque giorni ha incassato circa 3,5 milioni di euro, arrivando in alcune stime a sfiorare i 5 milioni, con un weekend d’apertura da oltre 2,5 milioni di euro.

Un risultato che segna il miglior debutto estivo per un cinecomic nel nostro Paese nel 2025.

Con quasi 900.000 euro incassati solo nel primo giorno e un’affluenza in sala superiore alle attese, il film ha rappresentato una boccata d’ossigeno per le sale italiane, ancora in fase di piena ripresa dopo le difficoltà legate al mercato post-pandemia e alla concorrenza dello streaming.

Incassi Fantastici 4, c’è ancora ottimismo

Anche fuori dai confini italiani, The Fantastic Four: First Steps ha fatto registrare numeri impressionanti. Negli Stati Uniti e in Canada il film ha guadagnato 118 milioni di dollari nel primo fine settimana, mentre nei mercati internazionali ha totalizzato circa 100 milioni, per un totale globale di 218 milioni di dollari nel weekend d’apertura.

Al 30 luglio, gli incassi aggiornati toccano quota 227,1 milioni di dollari, con 128,1 milioni provenienti dal Nord America e 99 milioni dal resto del mondo. Si tratta del miglior debutto per un film Marvel nel 2025, superiore anche a titoli molto attesi come Thunderbolts e Captain America: Brave New World.

Il successo del film si deve a una combinazione di fattori: un cast rinnovato e convincente, effetti visivi di altissimo livello e una narrazione più adulta, ma senza rinunciare allo spirito originale della serie. La regia ha puntato su un tono più serio, ma ricco di riferimenti ai fumetti storici, riuscendo a coinvolgere sia i nuovi spettatori che i fan di lunga data. A livello di marketing, la strategia si è rivelata centrata: una campagna multicanale ben orchestrata, con teaser lanciati mesi prima e anteprime mirate in alcune capitali europee, ha creato una grande attesa attorno al progetto.

Un segnale positivo per l’industria del cinema

Il trionfo de I Fantastici 4: Gli inizi rappresenta anche un segnale incoraggiante per il futuro del cinema in sala. Dopo un periodo altalenante per il botteghino, i risultati ottenuti mostrano che, se ben costruiti e supportati, i blockbuster possono ancora attrarre il grande pubblico e generare incassi rilevanti anche nel breve periodo. La performance in Italia, in particolare, conferma che esiste ancora un forte interesse per il grande schermo, soprattutto in presenza di contenuti di qualità e di eventi cinematografici in grado di creare attesa e partecipazione collettiva.

Con oltre 227 milioni di dollari incassati globalmente e una partenza brillante in Italia, I Fantastici 4: Gli inizi si candida a essere uno dei maggiori successi dell’anno.

Un reboot riuscito che potrebbe rilanciare il franchise su scala globale e aprire la strada a nuovi capitoli nell’universo cinematografico Marvel. Per Disney e Marvel Studios, si tratta di un investimento strategico ben riuscito. Per gli investitori e gli osservatori del settore, è la prova che il cinema può ancora essere un asset redditizio nel portafoglio dell’intrattenimento moderno. Insomma, non saranno più i numeri di una volta, ma i cinecomics riescono ancora a portare il compito a casa.

In sintesi.

Ottimo debutto in Italia, ma sotto i livelli del 2024.

Incassi globali buoni (227 milioni $), ma sotto le attese.

Successo moderato, non all’altezza del confronto con il passato.