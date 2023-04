Concorso guardarobiere a scuola e altre figure del personale ATA

un nuovo bando per le scuole statali relativo all’anno scolastico 2023/24. Concorso per guardarobiere inerente la ricerca di nuovo personale ATA nella misura di 75 nuove risorse. Come partecipare alla domanda e quali sono i requisiti da soddisfare? Vediamo nel dettaglio tutto quel che serve sapere.

Concorso guardarobiere, nuove assunzioni

Buone notizie per coloro che sono in cerca di lavoro. Si tratta di un’opportunità professionale da cogliere al volo, soprattutto se amate lavorare nella scuola. Il concorso prevede l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente relativa al personale ATA, Ufficio scolastico Regionale dell’Abruzzo. Abbiamo dunque già risposto alla domanda relativa alla sede di lavoro. Per quanto riguarda le risorse richieste, sono 75 i posti disponibili, ecco le figure professionali ricercate:

Assistente amministrativo;

Assistente tecnico;

Addetto alle aziende agrarie;

Collaboratore scolastico;

Cuoco;

Guardarobiere;

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

Nello specifico vogliamo però concentrarci sul ruolo di guardarobiere. Il concorso in questione infatti è finalizzato a inserire nella graduatoria provinciale permanente nuovi candidati per il profilo professionale dell’area B Guardarobiere del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all’art. 46 del citato CCNL 2006-2009 e alle tabelle A e C. Si tratta di un’importante opportunità rivolta a tutti coloro che stanno cercando lavoro e non hanno particolari titoli di studio per accedere a specifiche professioni. Ma quali sono le mansioni del guardarobiere? Il suo ruolo è quello di occuparsi della custodia e della manutenzione del corredo degli alunni e dei collaboratori dell’istituto, oltre che del materiale appartenente alla struttura stessa.

Requisiti e come candidarsi

Sono giorni intensi quelli che stiamo vivendo nel nostro paese per quanto riguarda il mondo del lavoro.

La trasformazione del reddito di cittadinanza ha portato a una quasi riforma del settore, e l’obiettivo delè quello di offrire un sostegno che renda i disoccupati sempre più attivi. Naturalmente, non dovranno mancare i concorsi, motore imprescindibile per la ricerca del lavoro, e questo per guardarobieri e nuovo personale ATA in Abruzzo è certamente un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Ma quali sono i requisiti da soddisfare?

Tra quelli generici come la cittadinanza, il godimento di diritti civili e politici e l’assenza di condanne penali, spicca quello relativo all’esperienza pregressa. I candidati infatti devono aver prestato almeno due anni di servizio (anche non continuativi) in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto. Per partecipare invece basta andare sul portale regionale e cliccare sulla voce “invia la tua candidatura” e procedere all’iscrizione. Sul sito è inoltre possibile scaricare il bando al fine di visionare tutte le informazioni utili per la partecipazione.