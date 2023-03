Gardaland, più di 1.000 assunzioni previste per il 2023: si cerca personale in Veneto

Attenzione, prego: nuove assunzioni Gardaland in arrivo! Anche se non si è più bambini non è vietato sognare. Uno dei parchi divertimenti più celebri e amati d’Italia è certamente un luogo di lavoro che può fare acquolina a moltissimi. Certo, il lavoro è tutt’altra cosa rispetto a poter correre tra attrazioni a perdifiato, ma il fascino intramontabile di Gardaland porta comunque un po’ di magia nella quotidianità.

Tornando alle posizioni aperte, il parco divertimenti vuole selezionare del personale in Veneto. Per la precisione, in località Castelnuovo di Garda (VR). L’obiettivo è quello di affrontare al meglio la stagione turistica 2023. Le persone cercate sono oltre 1.000 e saranno tutte impiegate nel parco e negli hotel collegati, insieme a figure tecniche che verranno assunte in modo stabile. Scopriamo come approfittare delle assunzioni Gardaland per trovare un lavoro.

Assunzioni Gardaland, i profili di cui il parco divertimenti ha bisogno

Il parco di divertimenti, che anima la provincia di Verona, riaprirà i battenti dal 25 marzo 2023.

Quindi, tra pochissimi giorni. Ecco perchédi Gardaland per trovare personale che si occupi sia dell’accoglienza che dell’intrattenimento delle famiglie, con un’attenzione particolare verso i piccoli ospiti. Il personale selezionato verrà impiegato in varie aree del parco, compresi il Legoland Water Park e l’acquario Sea Life Aquarium. Si cercano anche persone per i 3 alberghi collegati alla struttura: il Gardaland Hotel, il Gardaland Adventure Hotel e il Gardaland Magic Hotel. Scopriamo meglio le figure cercate per le assunzioni a Gardaland.

Per il Gardaland Park:

addetti alla ristorazione, tra cui cassieri, addetti al palmare, addetti F&B per la preparazione di pasti semplici, addetti al servizio al banco, cuochi con esperienza;

camerieri con esperienza anche minima e addetti al servizio al tavolo;

addetti alle attrazioni che controlleranno gli accessi e i sistemi di sicurezza. Azioneranno anche le attrazioni che non richiedano competenze tecniche specifiche;

Azioneranno anche le attrazioni che non richiedano competenze tecniche specifiche; addetti alle biglietterie e ai tornelli di ingresso che opereranno presso le casse centrali. Non venderanno solo biglietti, ma forniranno informazioni anche tramite centralino;

addetti alle vendite per i diversi shop nel complesso.

Per il Gardaland Sea Life Aquarium, si cercano:

aquarist, figure specifiche che si occuperanno di garantire il benessere degli animali nelle vasche;

talker, figure che interagiranno con gli ospiti, sia italiani che stranieri, per dare informazioni sulla vita degli animali presenti nell’acquario.

Assunzioni Gardaland, il personale per gli hotel

Per i quanto riguarda le assunzioni Gardaland per gli hotel della struttura, si cercano:

addetti al ricevimento che si occuperanno delle attività di prenotazione camere, di check-in e check-out e di assistenza degli ospiti. Devono sapere benissimo l’inglese;

cuochi e commis di cucina che verranno impiegati come capi partita o commis nelle cucine degli hotel. Devono possedere diploma o qualifica alberghiera e precedente esperienza nel ruolo (ottenuta anche in stage o alternanza scuola lavoro);

baristi con esperienza;

camerieri di sala con esperienza.

Le specifiche sul personale tecnico

Come anticipato, le assunzioni a Gardaland riguardano anche il personale tecnico da inserire nello staff permanente. Le posizioni aperte sono 230. Queste le figure di cui il parco divertimenti ha più bisogno:

ingegneri di manutenzione per il corretto mantenimento delle attrazioni;

elettricisti;

meccanici;

idraulici;

falegnami;

carpentieri.

I contratti previsti per i profili selezionati

Per le assunzioni a Gardaland sono previsti sia contratti stagionali che assunzioni stabili. L’introduzione delle figure stagionali, legate al periodo primavera-estate 2023, avverrà in 2 fasi. Nel mese di marzo inizieranno a lavorare 500 figure. Ulteriori 500 partiranno con il lavoro all’inizio di giugno. Per la maggior parte dei selezionati, comunque, i contratti andranno da marzo a novembre e prevedono un impiego full time.

Sono previsti la formazione dei lavorazioni e delle maggiorazioni orarie per i contratti di livello base.

Come candidarsi per le assunzioni a Gardaland

Come avrete già intuito prima, le assunzioni stabili sono previste per il personale tecnico.

Interessati alle nuove assunzioni Gardaland per la stagione 2023? Allora non c’è tempo da perdere. Andate sul sito ufficiale di Gardaland e cercate la pagina Lavora con noi. Qui dovrete scegliere tra le posizioni attualmente aperte e candidarvi online. Basta compilare l’apposito form e includere il CV. Il gioco è fatto. Attenzione alla pagina per il personale perché viene spesso aggiornata e potrete trovare altre occasioni.

Le alternative per chi non vive in Veneto

Per chi vive lontano dal Veneto esistono alternative alle assunzioni Gardaland altrettanto interessanti. A partire dalle opportunità messe a disposizione da Acquaworld a Monza e da MagicSplash a Valmonte, Roma.