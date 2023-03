Assunzioni Acquaworld, il parco acquatico lombardo cerca 50 risorse

Il noto parco acquatico sito a Concorezzo, comune di Monza Brianza, sta cercando personale da inserire nella propria struttura. Stiamo parlando delle assunzioni Acquaworld relative alla stagione estiva 2023 ormai alle porte. Ecco le posizioni aperte e come presentare la propri candidatura.

Assunzioni Acquaworld, posizioni aperte

Dopo le proposte di lavoro di MagicSplash, il nuovo parco acquatico che si è aperto a Roma, ecco quelle di Acquaworld. Dal Lazio, quindi, ci spostiamo in Lombardia e scopriamo quali sono le figure professionali richieste dall’azienda:

15 assistenti bagnanti;

5 addetti all’accoglienza;

25 addetti alla ristorazione;

3 manutentori.

È stata la stessa azienda a comunicare le posizioni aperte tramite vari annunci sui suoi canali social. L’obiettivo è quello di applicare lo staff in vista dell’estate 2023, e per farlo Acquaworld ha deciso di assumere 50 nuove risorse. La nota struttura di divertimento acquatico presente sul territorio brianzolo offre, oltre alle tante piscine, anche scivoli acquatici, trattamenti benessere e diverse aree relax.

Il parco è infatti organizzato in più aree.

Nello specifico; è presente l’area FUN, con oltre 1100 metri di scivoli acquatici, una laguna, piscina e cascate. Vi è poi l’area dedicata ai più piccoli e denominata Miniworld. Per chi invece vuole dedicarsi a massaggi e cure termali, c’è l’area benessere caratterizzata da vasche interne ed esterne, saline, grotta e idromassaggi. Non mancano punti ristoro, come bar, ristoranti e anche negozi per acquistare prodotti vari. Completano la struttura l’area esterna, lo spogliatoio e il parcheggio.

Requisiti e come candidarsi

Le assunzioni Acquaworld sono aperte a tutti coloro che possiedono i giusti requisiti. Ma quali sono? Generalmente, l’azienda chiede ai propri lavoratori la disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. È inoltre richiesta buona predisposizione a lavorare in gruppo e stare a contatto con il pubblico. Entrando invece più nello specifico, per quanto riguarda gli assistenti bagnanti è richiesto il possesso del brevetto apposito.

Richiesta inoltre esperienza nella mansione per quanto concerne gli addetti alla ristorazione e i manutentori.

Infine, veniamo alla candidatura. Come presentare domanda di assunzione e lavorare con Acquaworld? Semplicissimo, anche in questo caso basta collegarsi alla piattaforma ufficiale dell’azienda e andare sulla pagina Lavora con Noi. Se siete residenti o domiciliati in zona, quindi, questa è un’occasione che potrebbe fare al caso vostro. Dalla pagina sopra citata è possibile visionare tutte le posizioni aperte, flaggare quella di proprio interesse e compilare il form online con i propri dati personali. È inoltre possibile caricare il curriculum, inserire una foto personale e aggiungere alcune righe per convincere l’azienda ad assumervi.