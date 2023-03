100 assunzioni nuovo parco acquatico, ecco dove e come candidarsi

Interessante proposta lavorativa grazie alle 100 assunzioni nel parco acquatico di nuova apertura a Valmonte, Roma. Arriva MagicSplash, attrazione che sarà aperta in estate e si affiancherà al noto parco divertimenti MagicLand. Andiamo a scoprire quali saranno i posti di lavoro che l’azienda sta creando e come candidarsi.

100 assunzioni parco acquatico, arriva MagicSplash

L’azienda ha investito ben 15 milioni di euro per l’apertura del prossimo parco estivo che offrirà ai visitatori spiaggia, piscine, scivoli acquatici e aree ristoro. A darne notizia è Guido Zucchi, AD di MagicLand, il quale annuncia la necessità da parte della società di ben 100 assunzioni per il parco acquatico. L’importante investimento operato dall’azienda fa seguito agli ottimi risultati economici ottenuti durante lo scorso anno. La nuova struttura avrà un’ambientazione caraibica e proporrà sole e divertimenti, ma anche tanto relax. Si tratta quindi di un luogo perfetto sia per gli adulti che vogliono godersi le vacanze senza stress, ma anche per i bambini, viste le aree a tema installate anche all’interno di MagicLand.

Le nuove risorse saranno assunte al fine di gestire le varie e numerose attività che il parco offrirà agli ospiti. Ma come sono suddivise le 100 assunzioni del parco acquatico? Al momento, quel che è certo è che l’azienda sta cercando 35 risorse tra bagnini e assistenti bagnanti, ma non mancheranno anche altre figure professionali, come operatori socio sanitari da presenziare e intervenire in caso di primo soccorso:

bagnini;

assistenti bagnanti;

operatori socio sanitari;

addetti alle vendite;

addetti alla ristorazione;

addetti alla biglietteria;

addetti alle pulizie;

animatori.

Come candidarsi?

Se siete in cerca di lavoro, le 100 assunzioni del parco acquatico MagicFlash di Roma vi faranno certamente gola.

parcheggio;

aree relax;

bar;

hamburgheria;

pizzeria;

panineria;

gelateria;

bazar;

docce;

spogliatoi.

A tal proposito, sempre per coloro che vivono nel capoluogo laziale, segnaliamo anche le nuove offerte lavorative di Enel , la quale sta cercando nuovo personale non solo a Napoli, ma anche nella capitale. Per quanto riguarda invece MagicFlash, la nuova struttura presenterà numerose aree al suo intero:

Ma come fare per candidarsi? Basta andare sul sito ufficiale di MagicLand e selezionare la pagina Lavora con Noi. Da qui si potranno visionare tutte le posizioni aperte e candidarsi per una di esse compilando il form online e inoltrando il curriculum nel database. In alternativa, è possibile inviare la propria candidatura spontanea, qualora tra le posizioni aperte non ci fosse nessuna di vostro interesse. Per farlo basta cliccare su Contatti e scrivendo a [email protected], l’indirizzo mail ufficiale dedicato al reclutamento di nuovo personale.