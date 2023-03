Assunzioni Enel, varie figure richieste a Napoli, ecco come candidarsi

La nota multinazionale dell’energia elettrica sta cercando personale. Stiamo parlando delle nuove assunzioni Enel aperte a Napoli. Un’importante occasione lavorativa per tutti coloro che sono in cerca di una solida occupazione e di un’esperienza da mettere dal CV. Vediamo quali sono le posizioni aperte nel capoluogo campano (e non solo) e come fare domanda per presentare la propria candidatura.

Assunzioni Enel, contratti a tempo indeterminato

Si è già chiusa la ricerca di figure professionali inquadrate come Key Account Manager con contratto a tempo indeterminato. La domanda doveva essere presentata entro il 2 marzo, ma le assunzioni Enel sono rivolte anche ad altre risorse. L’azienda sta infatti cercando nuove risorse atte a migliorare la proprie rete di contatti e migliorare il proprio profitto aziendale. Del resto, parliamo di una multinazionale che ha fatto la storia del nostro paese. Fondata a Roma nel 1962, Enel S.p.A (acronimo di Ente Nazionale per l’energia Elettrica) è oggi un vero e proprio colosso del settore essendo uno dei principali operatori integrati globali nei settori dell’energia elettrica e gas. Grazie a un fatturato di 88 miliardi di euro, la multinazionale è posizionata al 73esimo posto tra le aziende che fatturano di più al mondo.

Inoltre, vanta una capitalizzazione di 82 miliardi di euro, risultato che le permette di ottenere la maggior utility integrata d’Europa.

Non è la prima volta che quest’anno l’azienda apre le sue porte a nuove offerte di lavoro. Le assunzioni Enel di febbraio, infatti, erano rivolte a ben 1250 operai, mentre per questo mese di marzo si cercano professionisti per nuove strategie aziendali. Sono sostanzialmente tre le posizioni ancora aperte e alle quali è possibile accedere presentando domanda.

Business Developer – è possibile presentare domanda entro l’8 marzo;

Junior O&M Solar maintenance service – candidatura da presentare entro il 10 marzo;

Solution Developer – domanda da inviare entro il 12 marzo.

Come candidarsi e requisiti richiesti

Vediamole una per una con relativa pagina per inviare la propria candidatura:

Di seguito i requisiti relativi ai vari professionisti ricercati dalle nuove assunzioni Enel. Per quanto riguarda il ruolo di Business Developer, le posizioni sono aperte anche a Roma e Milano, oltre che nel capoluogo campano. Per inviare la propria candidatura basta visitare la pagina ufficiale del sito e cliccare sulla voca Candidati. Nello specifico, il candidato si occuperà della gestione delle attività legate allo sviluppo di impianti fotovoltaici ed eolici, al fine di proseguire la crescita di Enel Green Power in Italia. Ecco i requisiti richiesti:

Laurea magistrale in Ingegneria, Economia, Scienze ambientali;

Conoscenza energia rinnovabile e relativi modelli di business;

Tecnologia solare fotovoltaica e/o eolica;

Forti capacità analitiche e quantitative;

Capacità relazionale e di lavoro in Team;

Esperienza minima di 3 anni.

Per quanto riguarda le assunzioni Enel relative alla figura di Junior O&M Solar maintenance service, la pagina di riferimento per le candidature aperte a Napoli illustra anche i requisiti richiesti:

Laurea magistrale in Ingegneria;

Conoscenza della tecnologia solare;

Conoscenza degli inverter solari (considerata un plus);

Ottima conoscenza del pacchetto MS Office (Project, Excel, Word, Powerpoint);

Conoscenza dell’applicativo SAP (considerato un plus);

Conoscenza base delle architetture di rete e dei protocolli di comunicazione (considerata un plus);

Conoscenza della lingua inglese: livello intermedio.

Infine, ecco i requisiti del Solution Developer, le cui posizioni sono aperte a Napoli, Milano e Roma: