La villa di Palm Springs simbolo di Hollywood potrebbe essere in vendita

Una villa iconica di Palm Springs, legata a una delle più grandi star dell’epoca d’oro di Hollywood, potrebbe essere in vendita per la cifra di 2,5 milioni di dollari. Secondo quanto riportato da DiLei, si tratterebbe della storica residenza appartenuta all’attrice Loretta Young, una delle dive più amate del cinema americano. L’abitazione, immersa nel cuore del deserto californiano, rappresenterebbe un raro esempio di architettura mid-century moderna, con dettagli originali che la rendono un vero e proprio gioiello per appassionati e collezionisti.

Un rifugio per le star di Hollywood

La villa, situata a Palm Springs, una città nota per essere stata la meta preferita di tante celebrità, sarebbe stata acquistata da Loretta Young come rifugio lontano dai riflettori.

L’attrice, premio Oscar per il film La madre di un amore, avrebbe trascorso qui momenti di relax e privacy, lontana dall’intenso ritmo di Hollywood. L’abitazione potrebbe riflettere in pieno il glamour degli anni Cinquanta, con ambienti ampi e luminosi, arredi eleganti e spazi esterni pensati per accogliere feste esclusive e incontri riservati. Palm Springs, infatti, era famosa per ospitare attori, cantanti e produttori in cerca di un’oasi di pace, e questa villa ne rappresenterebbe uno degli esempi più affascinanti. Tra le caratteristiche principali, la proprietà vanterebbe:

Linee architettoniche moderne e pulite, tipiche dello stile mid-century.

Piscina privata e ampi giardini, perfetti per la vita all’aria aperta.

Finiture d’epoca originali, che confermerebbero il suo valore storico.

Un prezzo per veri collezionisti

La cifra ipotizzata per la vendita sarebbe di circa 2,5 milioni di dollari. Un prezzo importante, ma in linea con il prestigio dell’immobile e con il mercato immobiliare di Palm Springs, che negli ultimi anni ha visto crescere l’interesse per le residenze storiche.

Acquistare questa villa significherebbe non solo possedere una proprietà esclusiva, ma anche un pezzo di storia legato a Hollywood e alle sue leggende. Loretta Young, infatti, ha rappresentato per decenni uno dei volti più celebri del cinema americano, recitando con attori come Clark Gable e Cary Grant. Vivere tra queste mura vorrebbe dire respirare un’atmosfera carica di memoria e fascino. La dimora sarebbe quindi perfetta per chi sogna una casa di prestigio o per chi desidera investire in un bene dal forte valore culturale ed emotivo.

Il fascino eterno di Palm Springs

Palm Springs continua a essere una delle destinazioni preferite dalle star e dagli appassionati di architettura. Le sue ville iconiche sono il simbolo di un’epoca in cui le celebrità cercavano luoghi riservati per godersi la vita lontano dai set cinematografici. Questa villa, con il suo stile inconfondibile, si inserirebbe in un contesto di altre residenze leggendarie come la Twin Palms Estate di Frank Sinatra o la casa di Elvis Presley. Se venduta, potrebbe attrarre non solo acquirenti in cerca di una dimora esclusiva, ma anche collezionisti interessati a preservare un capitolo importante della storia di Hollywood.

