La fontana di Trevi cambia le regole, scatta la multa per le monetine

Stavolta non siamo in Tototruffa 62, anzi si cambiano le regole forse proprio per evitare possibili illeciti, ma no mancano le polemiche. La Fontana di Trevi, uno dei monumenti più iconici di Roma, è attualmente al centro di un dibattito che coinvolge cittadini, turisti e autorità locali. Recentemente, per consentire un intervento di manutenzione straordinaria, è stata allestita una passerella temporanea, inaugurata il 9 novembre dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Questa struttura permette di ammirare la fontana da una prospettiva unica e ravvicinata, offrendo l’occasione di osservare dettagli che, nella normale fruizione del monumento, restano invisibili.

La passerella ha un accesso controllato tramite un tappetino contapersone, che limita il numero massimo di visitatori contemporanei a 130. Questa misura è stata pensata per tutelare l’integrità della struttura e migliorare la gestione dei flussi turistici, rendendo l’esperienza di visita più piacevole e sicura. Gualtieri, durante l’inaugurazione, ha ricordato che una passerella simile era già stata utilizzata nel 2014, durante un lungo restauro della fontana, e ha espresso soddisfazione per la possibilità di offrire nuovamente questa prospettiva ai visitatori.

Tuttavia, l’iniziativa ha subito sollevato numerose critiche. Molti commercianti della zona, in particolare, temono che la struttura possa danneggiare il travertino della fontana e compromettere la stabilità della vasca. Secondo loro, i perni utilizzati per ancorare la passerella esercitano una pressione eccessiva, aumentando il rischio di deterioramento. Alcuni ritengono che, conclusi i lavori, saranno necessari ulteriori interventi per riparare i danni eventualmente causati da questa installazione temporanea.

La regolamentazione del lancio delle monetine

Un altro tema “caldo” legato alla Fontana di Trevi è il lancio delle monetine, una tradizione che da sempre attira visitatori di ogni provenienza, desiderosi di esprimere il famoso augurio di tornare a Roma. Per evitare che le monetine vengano gettate nella vasca vuota durante i lavori, il Comune ha disposto un’area alternativa per chi vuole rispettare la tradizione.

È stata infatti posizionata una piccola vasca apposita per raccogliere le monete dei visitatori, assicurando che i loro desideri possano essere espressi senza interferire con i lavori in corso.

Questa soluzione, tuttavia, ha incontrato resistenze e incomprensioni, poiché molti visitatori non comprendono appieno il motivo di tale restrizione. Per evitare disagi, è stato reso noto che chiunque violi il divieto lanciando monete nella fontana senz’acqua o consumando cibo sulla passerella sarà soggetto a una multa. Il sindaco Gualtieri ha sottolineato l’importanza di rispettare queste norme, mirate non solo a proteggere il monumento, ma anche a garantire una gestione ordinata dei flussi turistici.

I fondi raccolti con le monetine, come di consueto, vengono destinati alla Caritas, che utilizza queste risorse per sostenere persone in difficoltà. Nelle prime settimane dall’introduzione della nuova vasca per le monetine, la Caritas ha raccolto oltre 10.000 euro, somma che ha permesso di fornire pasti a più di mille persone bisognose. Gualtieri ha espresso soddisfazione per l’iniziativa e ha sottolineato come, grazie a questo sistema, si possa conciliare una tradizione popolare con un’efficace azione di solidarietà.

La gestione della Fontana di Trevi tra tutela e innovazione

La passerella temporanea alla Fontana di Trevi rappresenta un tentativo di valorizzare il monumento, permettendo ai visitatori di apprezzarlo da un’angolazione insolita. Questo intervento, però, apre anche un dibattito su come preservare il patrimonio culturale senza comprometterne l’integrità. Da una parte, la passerella risponde all’esigenza di garantire un accesso sicuro e controllato al sito; dall’altra, solleva preoccupazioni su possibili danni strutturali e sui costi di eventuali interventi di riparazione.

In risposta a queste preoccupazioni, il Comune ha chiarito che la passerella è stata progettata con tecnologie leggere e sicure, atte a minimizzare l’impatto sul travertino della fontana. Tuttavia, i dubbi persistono, soprattutto tra i residenti e i commercianti che vivono quotidianamente nelle vicinanze del monumento e che osservano con apprensione le modifiche al loro quartiere.

Allo stesso tempo, le nuove regolamentazioni sulle monetine riflettono un cambiamento nella gestione dei monumenti storici in un’epoca di grande affluenza turistica. L’inserimento della vasca dedicata e la previsione di sanzioni per chi non rispetta le norme sono misure che mirano a preservare il sito in modo sostenibile, mantenendo al tempo stesso la tradizione che rende la Fontana di Trevi un luogo speciale.

In definitiva, la Fontana di Trevi, con la sua nuova passerella e le misure introdotte per il lancio delle monetine, continua a rappresentare un simbolo vivo di Roma, dove passato e presente si intrecciano in un equilibrio delicato tra tutela e accessibilità. Nonostante le polemiche, la speranza è che questi interventi possano migliorare l’esperienza dei visitatori senza compromettere la bellezza e il valore storico di uno dei monumenti più amati al mondo.

In sintesi…