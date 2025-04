Italia verso il nucleare di nuova generazione con i reattori modulari SMR

L’Italia torna a parlare di energia nucleare, ma questa volta lo fa con un approccio innovativo e sostenibile. A tenere banco nel dibattito energetico nazionale sono i cosiddetti SMR (Small Modular Reactors), reattori modulari di piccole dimensioni che promettono maggiore sicurezza, flessibilità e sostenibilità rispetto agli impianti tradizionali. Dopo anni di stop e dibattiti accesi, il Bel Paese potrebbe presto sperimentare una nuova era dell’energia atomica.

Cosa sono gli SMR e perché suscitano interesse

Gli Small Modular Reactors sono impianti nucleari di nuova generazione, progettati per essere costruiti in fabbrica e assemblati in loco, riducendo costi, tempi e complessità dei cantieri tradizionali.

Con una potenza che si aggira tra i 50 e i 300 megawatt, gli SMR sono più compatti rispetto ai grandi reattori convenzionali, e possono essere installati in aree più ridotte o difficili da raggiungere.

Uno degli aspetti più promettenti è la sicurezza intrinseca: questi impianti sono progettati per spegnersi automaticamente in caso di emergenza, grazie a sistemi passivi che non richiedono l’intervento umano o l’alimentazione elettrica esterna. Inoltre, possono contribuire a decarbonizzare l’industria e la produzione di energia elettrica, rendendo possibile il raggiungimento degli obiettivi climatici senza ricorrere ai combustibili fossili.

Il ruolo dell’Italia nel nucleare e le collaborazioni internazionali

L’Italia, pur non avendo centrali nucleari attive dal referendum del 1987, non ha mai abbandonato la ricerca e la formazione nel settore. Recentemente, l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha avviato una serie di collaborazioni con aziende e istituzioni estere per studiare l’applicazione degli SMR nel contesto italiano.

Tra i progetti più concreti si segnala quello promosso dalla startup Newcleo, attiva nello sviluppo di reattori nucleari avanzati. L’obiettivo è di realizzare un impianto dimostrativo in Piemonte entro pochi anni, con una tecnologia che utilizza il piombo liquido come refrigerante al posto dell’acqua, garantendo maggiore stabilità operativa. Altri contatti sono stati avviati con i colossi del settore come Rolls-Royce e Westinghouse, che vedono nel mercato italiano una possibilità di espansione e sperimentazione.

Energia nucleare, prospettive e dubbi nel panorama politico e sociale

Nonostante l’entusiasmo degli addetti ai lavori, il ritorno del nucleare in Italia solleva ancora forti perplessità tra cittadini e ambientalisti. Le preoccupazioni principali riguardano la gestione delle scorie radioattive, i costi a lungo termine, e la necessità di aggiornare una normativa ormai datata. Il Governo sta valutando la possibilità di riaprire il dibattito pubblico, magari accompagnandolo a un nuovo referendum, per condividere con la popolazione i benefici e i rischi di questa nuova frontiera energetica.

Nel frattempo, alcune regioni hanno manifestato la loro disponibilità ad ospitare impianti sperimentali, ma il percorso è ancora lungo e complesso. Serve una strategia chiara, supportata da politiche industriali coerenti e da investimenti in ricerca e formazione, affinché il nucleare modulare possa trovare uno spazio concreto nel mix energetico nazionale.

L’Italia si trova oggi di fronte a una scelta cruciale: restare ai margini della rivoluzione nucleare o diventare protagonista dell’innovazione energetica sostenibile.

Gli SMR offrono una possibilità concreta per produrre energia a basse emissioni, riducendo la dipendenza da fonti fossili e importazioni. Tuttavia, per trasformare questa visione in realtà, sarà necessario coinvolgere la società, aggiornare il quadro normativo e sostenere i progetti pilota con coraggio e trasparenza. Il futuro dell’energia italiana potrebbe davvero passare da qui.

In sintesi.