Influencer rilevanti, chi sono? Scatta l’iscrizione obbligatoria con il web form AGCOM

Il fenomeno degli influencer è ormai parte integrante del panorama mediatico italiano. Per questo motivo, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha deciso di introdurre un nuovo strumento di controllo e trasparenza: l’elenco ufficiale degli influencer rilevanti. Si tratta di un registro pensato per identificare e monitorare i protagonisti più influenti del web, in linea con le norme già applicate ai servizi di media audiovisivi.

Dal 6 novembre scorso è online sul sito dell’AGCOM un web form dedicato, attraverso il quale gli influencer che rientrano nei criteri stabiliti possono iscriversi all’elenco. Questo passaggio rappresenta un cambiamento importante nella regolamentazione delle attività digitali, ponendo le basi per un sistema più trasparente e responsabile.

Chi deve iscriversi all’elenco AGCOM degli influencer

Non tutti i creatori di contenuti sono tenuti a iscriversi. L’obbligo riguarda soltanto gli influencer considerati “rilevanti”, ovvero coloro che raggiungono una certa soglia di popolarità o impatto. Secondo quanto stabilito dall’AGCOM, l’iscrizione è obbligatoria per i soggetti che:

contano almeno 500.000 follower complessivi tra tutte le piattaforme social;

oppure registrano 1 milione di visualizzazioni medie mensili su almeno una piattaforma di condivisione video o social network, calcolate nei sei mesi precedenti alla compilazione del modulo.

Le metriche vengono valutate con precisione: il numero dei follower deve essere riferito al trentesimo giorno precedente l’invio della domanda, mentre le visualizzazioni devono risultare da una media semestrale. Queste soglie servono a delimitare il campo d’azione del provvedimento, concentrandosi sui profili con maggiore impatto comunicativo e potenziale influenza sul pubblico.

Le linee guida per l’iscrizione

E’ opportuno anche ricordare che per gli influencer è stato istituito il relativo codice ATECO. Inoltre gli influencer devono iscriversi all’INPS per pagare i contributi sui guadagni incassati.

Ritornando al nuovo sistema di iscrizione, esso nasce in seguito all’approvazione, avvenuta nel luglio scorso, delle Linee guida e del Codice di Condotta per gli influencer, emanati con la delibera n. 197/25/CONS. Questi documenti rappresentano la base normativa su cui si fonda la regolamentazione del settore.

Le Linee guida mirano ad assicurare che anche gli influencer rispettino le regole previste dal Testo unico sui servizi di media audiovisivi, una normativa tradizionalmente applicata ai mezzi di comunicazione più classici. Poiché gli influencer producono e diffondono contenuti audiovisivi, e spesso esercitano una vera e propria responsabilità editoriale, l’AGCOM ha ritenuto necessario estendere anche a loro le stesse garanzie di correttezza e trasparenza.

Come funziona il web form AGCOM

Per rendere operativa la nuova normativa, l’AGCOM ha predisposto un modulo online che gli influencer devono compilare per comunicare i propri dati.

Il procedimento è semplice ma rigoroso: il soggetto deve inserire le informazioni richieste e allegare una copia del documento di identità per confermare la propria identità. Una volta completato l’invio, i dati vengono utilizzati dall’Autorità per formare l’elenco ufficiale dei creatori rilevanti.

L’obiettivo principale di questo strumento è rendere pubblicamente identificabili gli influencer più influenti, garantendo così un livello maggiore di responsabilità.

Non vengono pubblicati tutti i dati personali, ma solo le informazioni essenziali: nome, cognome (o nickname) e le metriche relative al seguito e alle visualizzazioni, come indicato nelle Linee guida e nel Codice di Condotta.

Trasparenza e tutela del pubblico

L’introduzione dell’elenco rappresenta un passo significativo verso la professionalizzazione del ruolo dell’influencer. Fino a poco tempo fa, infatti, la figura del creatore di contenuti operava in un contesto privo di norme specifiche, con il rischio di ambiguità nella comunicazione commerciale o informativa. Con questa iniziativa, l’AGCOM intende assicurare che chi esercita una forte influenza sul pubblico lo faccia nel rispetto di regole chiare e condivise.

La trasparenza è il principio cardine della nuova disciplina. Gli utenti devono poter riconoscere quando un contenuto ha finalità pubblicitarie, distinguendolo da un’opinione personale o da un’informazione.

Allo stesso modo, gli influencer devono assumersi la responsabilità editoriale delle proprie pubblicazioni, come accade per i media tradizionali.

Un riconoscimento del ruolo sociale degli influencer

Al di là degli obblighi formali, l’iscrizione all’elenco AGCOM segna anche il riconoscimento istituzionale del ruolo dell’influencer nella società contemporanea.

Chi crea contenuti per un vasto pubblico non è più solo un comunicatore digitale, ma un vero e proprio attore del sistema mediatico. La regolamentazione, quindi, non va letta solo come un vincolo, ma come una forma di legittimazione professionale.

Essere presenti nell’elenco significa far parte di una categoria riconosciuta, che opera secondo standard di correttezza e trasparenza. Questo può tradursi anche in una maggiore credibilità agli occhi delle aziende e dei consumatori, contribuendo a rafforzare la fiducia nel settore dell’influencer marketing.

Un occhio al futuro del mondo influencer

Con la pubblicazione dell’elenco, l’AGCOM apre una nuova fase per la comunicazione digitale in Italia. Le regole introdotte non hanno lo scopo di limitare la libertà creativa degli influencer, ma di armonizzare il loro lavoro con i principi di responsabilità tipici dei mezzi di informazione.

In un contesto in cui le piattaforme digitali raggiungono milioni di persone ogni giorno, la regolamentazione diventa uno strumento indispensabile per mantenere equilibrio e tutela del pubblico.

È probabile che in futuro l’elenco e il sistema di monitoraggio vengano ulteriormente aggiornati, magari includendo nuovi criteri o strumenti di verifica automatica delle metriche. Ciò permetterebbe di garantire una maggiore affidabilità dei dati e un controllo più efficace sulle attività dei creatori di contenuti.

Riassumendo