In Iran è corsa alle monete d’oro Emami: scudo contro inflazione e il crollo del rial

L’Iran ha fatto ingresso nel nuovo anno, almeno per il calendario occidentale, in condizioni economiche molto critiche. La Repubblica Islamica è devastata da un’inflazione che a dicembre già sfiorava il 50% e un tasso di cambio al collasso contro il dollaro e ai minimi storici. Pensate che quando nel 1979 l’ayatollah Khomeini prese il potere e cacciò lo scià, bastavano 70 rial per 1 dollaro. L’altro ieri, ne servivano circa 1,615 milioni. Si capisce perché per molti iraniani le monete Emami siano diventate un appiglio per scampare alla distruzione quotidiana dei risparmi.

Monete d’oro Emami diffuse in Iran

Sono coniate dalla Banca Centrale della Repubblica Islamica dell’Iran sin dal 1991. Ve ne sono di diverso peso. La moneta “piena” o anche Bazar-e-Azadi è di 8,13598 grammi, ma ve sono vendute anche quelle di peso dimezzato, per un quarto e un solo ottavo. Il loro prestigio risiede nel contenuto aureo con grado di purezza del 90% (21,6 carati). In pratica, non sono altro che oro accessibile al mercato retail tramite aste. L’emittente ne vendette circa 1 milione di pezzi nell’anno fiscale iraniano conclusosi nel marzo del 2025. Non abbiamo dati aggiornati sull’ultimo anno, ma sappiamo che gli scambi sono sempre più sostenuti tra privati.

A conferma di questo discorso vi sono i prezzi a premio rispetto alle quotazioni internazionali dell’oro. Ad esempio, venerdì 6 febbraio una moneta piena veniva venduta a 1,955 miliardi di rial. Tenuto conto del tasso di cambio al mercato nero, un prezzo del 15% più alto di quanto implicherebbe la quotazione ufficiale dell’oro in dollari.

E le monete Emami da un quarto sono quelle che in Iran trattano maggiormente a premio, in quanto più richieste dal pubblico per la loro maggiore accessibilità alle tasche comuni. Possono arrivare a costare anche il 25-30% in più. Tuttavia, il premio massimo veniva raggiunto tra il 2024 e i primi mesi del 2025 a quasi il 30%, cioè alla vigilia del confronto militare diretto con Israele. Il calo degli ultimi mesi non deve ingannare: essendo salito l’oro, le persone comuni trovano già costoso acquistare queste emissioni, per cui riescono a pagare un sovrapprezzo più basso, concentrandosi sulle monete di peso inferiore.

Timori e speranze per possibile guerra con USA

E’ il segno della disperazione che si sta diffondendo a Teheran per le pessime condizioni economiche, unitamente alla brutale repressione delle proteste da parte del regime e il timore e al tempo stesso la speranza che gli Stati Uniti attacchino e sovvertano le istituzioni dell’ayatollah Khamenei. Il suo volto compare sul fronte delle monete Emami, mentre sul retro è raffigurato il santuario di Imam Reza. Se volete, un bel paradosso: le donne iraniane sono scese in piazza a gennaio bruciando le banconote raffiguranti proprio l’ayatollah e accendendosi una sigaretta con il fuoco sprigionato. Al contempo, tutti vogliono mettere le mani sulle monete d’oro e poco importa se raffigurino l’odiato dittatore.

La differenza è che la moneta cartacea non vale più nulla (meno di 1,25 dollari il taglio più alto di 2.000.000 di rial), mentre il metallo giallo mette in salvo i risparmi.

Risparmiare è affare per pochi

Se un cittadino iraniano avesse acquistato un’oncia di oro esattamente 10 anni fa e ai prezzi internazionali, avrebbe speso qualcosa come poco più di 44,218 milioni di rial. E se lo avesse rivenduto in questi giorni, avrebbe ricavato poco meno di 8 miliardi di rial, moltiplicando il suo denaro per quasi 180 volte contro un’esplosione dei prezzi prossima al 1.000% e un cambio a -98%. Capite bene che le monete d’oro Emami in Iran possano fare la differenza tra tutelare e bruciare i risparmi di una vita. Il problema resta come comprarli, visto che ormai mettere da parte qualcosa è diventato difficilissimo. Il salario minimo ai tassi di conversione di mercato sprofonda a meno di 65 dollari al mese. Una cifra appena sufficiente a comprare 100 litri di latte o poco più di un paio di jeans, appena un terzo di un affitto medio fuori città.

