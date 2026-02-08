Auto ferma per debiti? L’effetto della rottamazione quinquies sul fermo amministrativo

L’introduzione della definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026 ha riportato al centro dell’attenzione il tema dei rapporti tra riscossione e misure cautelari. In questo contesto, un aspetto particolarmente rilevante riguarda gli effetti della domanda di accesso alla rottamazione quinquies sul fermo amministrativo dei veicoli, strumento spesso utilizzato dall’Agente della riscossione per tutelare il credito erariale.
Rottamazione quinquies e sospensione delle azioni di riscossione
La presentazione della domanda di adesione alla rottamazione quinquies, disciplinata dall’art. 1, commi 82-101, L. n. 199/2025 (Legge bilancio 2026), produce effetti immediati sul piano delle attività di recupero. A partire dal deposito dell’istanza, Agenzia delle entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari o esecutive riferite ai carichi inclusi nella definizione agevolata.
Inoltre, le azioni già iniziate non proseguono, salvo che sia già intervenuto il primo incanto con esito positivo.
Questo meccanismo mira a garantire una fase di “congelamento” della riscossione, consentendo di valutare l’effettiva volontà di estinzione del debito agevolato. Tuttavia, la norma distingue in modo netto tra sospensione delle nuove iniziative e sorte delle misure già adottate, come il fermo amministrativo.
Che cos’è il fermo amministrativo e quando viene applicato
Il fermo amministrativo è una misura cautelare prevista dall’art. 86 del DPR n. 602/1973. Consiste nel divieto di circolazione di un veicolo intestato al debitore, iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) su iniziativa dell’Agente della riscossione. Il fermo scatta in presenza di debiti iscritti a ruolo non pagati, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, salvo che intervengano rateazioni o sospensioni.
La finalità non è punitiva ma cautelare: il bene rimane nella disponibilità del proprietario, ma non può essere utilizzato né radiato né esportato.
L’uso del veicolo sottoposto a fermo comporta sanzioni amministrative e la possibile confisca.
Effetti della domanda di definizione agevolata sul fermo
Uno dei punti più delicati riguarda la permanenza dei fermi già iscritti. La disciplina chiarisce che, a seguito della presentazione della domanda di adesione alla rottamazione quinquies, i fermi amministrativi esistenti restano efficaci fino all’integrale pagamento delle somme dovute. In altre parole, l’adesione non determina automaticamente la cancellazione del vincolo.
La ratio di questa scelta normativa risiede nell’esigenza di garantire l’effettività del recupero, soprattutto in caso di mancato pagamento delle rate. Solo con il versamento della prima o unica rata, in scadenza il 31 luglio 2026, e con il rispetto del piano fino all’estinzione del debito, diventa possibile richiedere la revoca del fermo. In caso di decadenza dalla definizione agevolata, prevista per omesso o insufficiente pagamento, le procedure cautelari riprendono pienamente.
Rottamazione quinquies e cancellazione del fermo amministrativo
Il collegamento tra pagamento e cancellazione del fermo è centrale nell’impianto della rottamazione quinquies. Una volta saldato il debito agevolato, limitato al solo capitale e alle spese di notifica ed esecutive, con esclusione di sanzioni, interessi di mora e aggio, l’Agente della riscossione procede alla rimozione del vincolo dal PRA.
Questo effetto finale rappresenta uno degli incentivi più concreti alla definizione agevolata, soprattutto per i carichi legati all’utilizzo di beni strumentali o veicoli necessari all’attività lavorativa.
Allo stesso tempo, la permanenza del fermo fino al pagamento rafforza la funzione di garanzia del credito pubblico.
In sintesi, la rottamazione quinquies non elimina automaticamente il fermo amministrativo già esistente, ma ne sospende l’espansione e ne subordina la cancellazione al rispetto degli impegni assunti. Il quadro normativo, così delineato, bilancia l’esigenza di favorire l’adempimento con quella di tutelare l’erario, offrendo una soluzione strutturata e coerente con le precedenti definizioni agevolate.
Riassumendo
- La definizione agevolata 2026 incide sulle procedure di riscossione e sulle misure cautelari esistenti.
- La domanda blocca nuove azioni esecutive ma non elimina automaticamente i fermi già iscritti.
- Il fermo amministrativo è un vincolo sul veicolo previsto dall’art. 86 DPR 602/1973.
- Il fermo scatta dopo 60 giorni dalla cartella non pagata, senza sospensioni o rateazioni.
- Con la definizione agevolata il fermo già esistente alla domanda resta.
- La cancellazione del fermo avviene solo dopo l’estinzione del debito agevolato.
- La presentazione della domanda, invece, blocca la possibilità di nuovi fermi, limitatamente ai debiti inclusi nella domanda stessa.