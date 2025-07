Imposta di successione. Regole per il pagamento a rate e lieve inadempimento

7 del TUS: 4% con franchigia di 1 milione per coniuge e figli, 6% per fratelli/sorelle (franchigia 100.000 €), 6% e 8% per altri soggetti, senza franchigia, 1,5 milioni di franchigia per disabili gravi (art. 3, c. 3, L. 104/1992).