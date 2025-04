Il Salone del Risparmio 2025 guarda al futuro tra longevità, innovazione e sostenibilità

Dal 15 al 17 aprile 2025 Milano ospita la quindicesima edizione del Salone del Risparmio, il più grande evento europeo dedicato al risparmio gestito. Promosso da Assogestioni, l’evento torna negli spazi del MiCo con un programma ricco di incontri, workshop e dibattiti pensati per affrontare i grandi cambiamenti economici e sociali che investono famiglie, risparmiatori e operatori finanziari. Il tema scelto per quest’anno è “Il futuro del risparmio. Capitale paziente, progresso e longevità”, con uno sguardo lucido e prospettico sul ruolo del risparmio nella costruzione di un sistema economico più stabile e capace di affrontare le sfide del domani.

Più di 300 relatori, oltre 100 conferenze e una visione globale

L’edizione 2025 del Salone del Risparmio riunisce più di 300 relatori italiani e internazionali, provenienti dal mondo della finanza, dell’università, delle istituzioni e della politica.

L’obiettivo è costruire un dialogo trasversale, accessibile anche al pubblico non specializzato, su temi come la gestione del risparmio, l’educazione finanziaria, la previdenza, il rapporto tra risparmio e sviluppo sostenibile.

Saranno oltre 100 gli appuntamenti in programma, distribuiti su tre giorni di eventi: conferenze plenarie, tavole rotonde, presentazioni di ricerche, workshop tematici e sessioni formative. Il taglio sarà divulgativo ma rigoroso, con particolare attenzione all’equilibrio tra competenze tecniche e accessibilità del linguaggio. L’obiettivo è coinvolgere non solo gli operatori del settore, ma anche le famiglie e i giovani investitori che vogliono capire come gestire al meglio le proprie risorse.

Salone del risparmio, un evento per tutti

Uno dei punti di forza del Salone del Risparmio 2025 è la sua capacità di parlare a pubblici diversi. Il programma include, accanto ai momenti di alto profilo, anche numerose iniziative pensate per i cittadini comuni: guide all’investimento consapevole, incontri sull’educazione finanziaria per le scuole, spazi interattivi con simulazioni, quiz, strumenti per misurare il proprio profilo di rischio.

Torna anche l’area “Educational”, con sessioni formative certificate rivolte a consulenti, promotori finanziari e operatori del settore che vogliono aggiornare le proprie competenze professionali. Presente anche un’area espositiva con stand delle principali società di gestione, banche, fintech, start-up e assicurazioni, dove il pubblico potrà incontrare esperti, ricevere materiale informativo e confrontarsi direttamente con le novità di mercato.

Un tema centrale di questa edizione è il rapporto tra risparmio e longevità. L’allungamento della vita media pone nuove sfide per la sostenibilità del sistema pensionistico, ma anche per la pianificazione finanziaria individuale. Il Salone affronterà questi aspetti da diverse angolazioni: previdenza integrativa, strumenti di protezione, investimenti a lungo termine, assicurazioni vita. L’invecchiamento della popolazione non è visto solo come un problema, ma anche come un’opportunità per ripensare il ruolo del capitale “paziente” nella crescita economica: risorse investite in modo stabile e responsabile possono generare valore nel tempo, sostenere l’innovazione e rafforzare la resilienza del sistema produttivo.

Salone del risparmio: il ruolo degli investimenti responsabili

Ampio spazio sarà riservato anche alla sostenibilità, ormai elemento imprescindibile in ogni strategia di investimento. L’attenzione agli ESG (ambiente, società, governance) non è più una scelta ideologica, ma una necessità riconosciuta dai mercati e dai regolatori.

Il Salone ospiterà incontri sull’evoluzione delle normative europee in materia di finanza sostenibile, ma anche testimonianze di imprese e gestori che puntano su strumenti ad alto impatto sociale e ambientale.

In un contesto economico ancora incerto, con l’inflazione in calo ma i tassi ancora elevati, il Salone del Risparmio 2025 rappresenta un’occasione preziosa per riflettere su come tutelare e far crescere i propri risparmi in modo consapevole. L’iniziativa si conferma un punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutti coloro che vogliono capire meglio come orientarsi tra mercati, strumenti e scelte finanziarie responsabili. Con la sua apertura al pubblico e la partecipazione gratuita su registrazione, il Salone del Risparmio 2025 dimostra che l’educazione economica non è un lusso per pochi, ma un diritto per tutti.

