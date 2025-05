I musei più belli del mondo 2025 secondo il Prix Versailles

Il Prix Versailles ha decretato i musei più belli del mondo del 2025, premiando non solo il contenuto artistico e culturale, ma anche l’eccellenza architettonica e il dialogo con l’ambiente. Si tratta di sette strutture distribuite nei cinque continenti, selezionate per la loro capacità di unire design innovativo, sostenibilità e funzione museale. Alcuni di questi musei sono già famosi, altri sono recenti aperture che stanno rapidamente conquistando l’attenzione internazionale.

Grand Palais di Parigi e Kunstsilo in Norvegia: la rinascita del classico

Tra i vincitori figura il Grand Palais di Parigi, tornato a splendere dopo un lungo restauro. Questo capolavoro dell’Esposizione Universale del 1900 è oggi una delle mete culturali più affascinanti d’Europa.

La maestosa cupola in vetro, gli spazi modernizzati e le mostre temporanee ne fanno un punto di riferimento per arte, moda ed eventi. Il biglietto di ingresso varia in base alla mostra, ma generalmente oscilla tra i 10 e i 15 euro.

Altro esempio di rinnovamento riuscito è il Kunstsilo di Kristiansand, in Norvegia. Ricavato da un ex silo per cereali, il museo è oggi un centro d’arte moderna e contemporanea tra i più originali d’Europa. La trasformazione ha mantenuto l’anima industriale dell’edificio, arricchendolo di spazi espositivi con vista sul mare. Il costo d’ingresso è di circa 13 euro, con entrata gratuita per i minori.

Musei più belli: tra tecnologia, natura e tradizione

Il Saka Museum di Bali è una delle sorprese del Prix Versailles. Immerso nella vegetazione balinese, è costruito con materiali locali e secondo criteri sostenibili. Il museo celebra la cultura dell’isola in un contesto di perfetto equilibrio tra architettura e paesaggio.

Il prezzo per la visita è di circa 6 euro, con riduzioni per studenti e gruppi.

In Corea del Sud, a Seul, si trova l’Audeum: un museo all’avanguardia che fonde arte, scienza e tecnologia. Gli spazi sono interattivi, l’approccio immersivo e i contenuti dinamici. La struttura architettonica è futuristica, pensata per stimolare la partecipazione attiva dei visitatori. L’ingresso costa circa 10 euro.

Il Diriyah Art Futures di Riyad, in Arabia Saudita, è invece un ponte tra passato e futuro. Nato in un’area storica della capitale, si dedica all’arte digitale e alle nuove forme di espressione, in un contesto che guarda al futuro senza rinunciare alla propria identità culturale. L’ingresso è gratuito per tutti, in linea con la politica del paese per la diffusione della cultura.

Musei più belli: tra scienza, arte e inclusività

Due musei americani sono entrati nella prestigiosa selezione. Il primo è il Cleveland Museum of Natural History, rinnovato di recente con una nuova architettura che unisce natura, sostenibilità e tecnologia. Le esposizioni sono moderne, accessibili e fortemente educative. Il biglietto costa circa 17 dollari, con sconti per bambini e anziani.

Il secondo è il Joslyn Art Museum di Omaha, nello stato del Nebraska. Riaperto con una nuova ala contemporanea, ospita collezioni d’arte europea e americana e si presenta come un centro culturale inclusivo e accessibile.

L’ingresso alla collezione permanente è gratuito, mentre alcune mostre temporanee possono prevedere un costo aggiuntivo.

I musei premiati dal Prix Versailles 2025 rappresentano il futuro dell’architettura museale: luoghi in cui arte, cultura, ambiente e innovazione convivono armoniosamente. Visitarli non significa solo ammirare opere esposte, ma vivere un’esperienza sensoriale ed estetica che lascia il segno. E grazie a politiche di accesso variegate, alcuni di questi gioielli architettonici sono anche alla portata di tutti.

I punti più importanti.