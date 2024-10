Due anni di governo Meloni, cinque numeri per capire il consenso ancora alto

Venerdì 21 ottobre 2022 Giorgia Meloni ricevette dal presidente Sergio Mattarella l’incarico per formare il nuovo governo. Stampa nostrana e internazionale paventavano il peggio. La leader di Fratelli d’Italia era stata l’unica all’opposizione del governo Draghi ed era considerata l’erede del neofascismo. A distanza di due anni, possiamo affermare che di quelle paure è rimasto molto poco. Anzi, in queste ore la premier riunisce i leader di dieci paesi comunitari, tra cui Olanda e Danimarca, per un vertice sul contrasto all’immigrazione clandestina sul modello dell’intesa tra Italia e Albania a cui sta partecipando la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen.

Governo Meloni tra atlantismo ed euro-pragmatismo

E nelle scorse settimane è arrivato a Roma persino il premier laburista Keir Starmer per cercare di capire come il nostro Paese stia riuscendo a risolvere una questione complicata ovunque.

Sul piano internazionale il governo Meloni ha mantenuto una linea atlantista di sostegno all’Ucraina e anche allo stato di Israele dopo gli attacchi di Hamas. A Bruxelles è diventata un ponte tra i popolari e le forze euroscettiche senza che venga più associata alle seconde. Nonostante non abbia votato la fiducia alla seconda Commissione von der Leyen, l’Italia con Raffaele Fitto ha strappato una vicepresidenza esecutiva e con delega pesante al Next Generation Eu.

Spread ai minimi dal 2021

Ma non sono probabilmente queste le ragioni del consenso elevato che il governo Meloni è riuscito a mantenere a distanza di due anni. Alcuni numeri lo spiegano forse di gran lunga meglio. La prima preoccupazione al suo insediamento riguardava lo spread. Ci sarà una riedizione del primo governo Conte, quando lo scontro sui conti pubblici tra Roma e Bruxelles fece volare i rendimenti dei BTp? Questo si chiedevano giornalisti, economisti e politici italiani e stranieri. Sono bastati pochi giorni per capire che così non fosse.

La prudenza fiscale fu la bussola sin dalle prime misure del nuovo esecutivo. E i mercati apprezzarono fin da subito.

Quando Meloni varcò la soglia di Palazzo Chigi, lo spread tra BTp e Bund a 10 anni era a 235 punti base. Oggi, si aggira a 120 punti, ai minimi dal marzo scorso e praticamente ai livelli di quasi tre anni fa. I timori sono venuti meno anche grazie al crollo dell’inflazione in tutta l’Eurozona, che sta consentendo alla Banca Centrale Europea di tagliare i tassi di interesse. Proprio l’inflazione italiana ha giocato un ruolo a favore del governo Meloni. Era esplosa al massimo da circa quaranta anni proprio nell’ottobre di due anni fa all’11,8%. Il mese scorso risultava scesa allo 0,7%.

Boom in borsa e occupazione record

Piazza Affari è andata benissimo nel frattempo: +62% in due anni. Nella prima parte del 2024, l’indice Ftse Mib aveva finalmente cancellato le perdite accusate con la crisi finanziaria mondiale del 2008. Segno che c’è stato e continua ad esserci ottimismo attorno alle politiche dell’esecutivo e alle condizioni dell’economia italiana. Sul piano mediatico, tuttavia, forse è il mercato del lavoro ad avere segnalato i miglioramenti più tangibili. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 7,8% dell’ottobre 2022 al 6,2% dell’agosto scorso, scendendo ai minimi dal 2007. E il tasso di occupazione è salito dell’1,8% al 62,3%, espressione di 834 mila posti di lavoro in più creati.

Il Misery Index, che misura la somma tra tasso di disoccupazione e inflazione, è crollato da quasi il 20% a meno del 7%. In sintesi, queste sembrano essere i principali numeri del consenso per il governo Meloni. Capacità o fortuna, a ciascuno la risposta. C’è di certo che la premier entrò a Palazzo Chigi nel momento di massima crisi per l’economia italiana, tra inflazione alle stelle e tensioni sullo spread a seguito del boom dei prezzi di petrolio e gas.

Governo Meloni è politico

Da allora, la situazione è di gran lunga migliorata e ciò ha perlomeno impedito un peggioramento degli standard di vita delle famiglie.

Infine, questa è la prima maggioranza politica uscita dalle urne e non da accordi di palazzo dopo le elezioni del 2008. Non è cosa da poco. I governi sorretti da partiti avversari non riescono a riscuotere consenso e credibilità tra l’opinione pubblica. I partiti che sostengono il governo Meloni tra loro litigano, lo vediamo proprio in queste settimane sulla manovra di bilancio. Tuttavia, fanno parte della stessa area politica e ciò crea sintonia con una fetta finanche maggioritaria dell’elettorato.

[email protected]