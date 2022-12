Tobin Tax 2023: aliquote e titoli esenti su Borsa Italiana

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha appena aggiornato l’elenco delle società quotate su Borsa Italiana soggette a Tobin Tax per il 2023.

La FTT (Financial Transaction Tax), comunemente nota come Tobin Tax, è stata introdotta nel nostro ordinamento fiscale nel 2013. Nonostante l’insuccesso e ripetuto il tentativo di abolirla, l’imposta non è ancora stata eliminata. La tassa colpisce indistintamente la maggior parte degli investitori italiani attraverso una piccola trattenuta sull’acquisto di azioni, derivati e altri strumenti finanziari quotati in borsa.

Tobin Tax: quanto si paga in Italia

La Tobin tax non è calcolata in misura fissa, ma varia in percentuale. Si tratta per la precisione dello 0,10% del valore della transazione sul valore di acquisto. Cosa che, per un investitore di lungo periodo potrebbe anche essere poco significativa, ma per un trader che effettua numerose operazioni durante l’anno ha un peso significativo.

Non tutte le operazioni sono però soggette ad imposta e fra queste rientrano gli acquisti di titoli azionari di società con capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro.

Strumenti finanziari esenti dalla Tobin Tax

L’elenco è aggiornato dal Mef ogni anno sulla base delle rilevazioni delle società quotate nel mese di novembre.

Gli strumenti finanziari esenti da Tobin Tax in Italia sono:

titoli di stato

obbligazioni

quote di fondi d’investimento

quote di Sicav

titoli azionari con capitalizzazione inferiore a 500 milioni

titoli azionari esteri quotati in Italia

titoli azionari con residenza fiscale all’estero

Società con sede legale estera quotati in Italia

BB BIOTECH

CAMPARI

CEMENTIR

CNH INDUSTRIAL

D’AMICO SHIPPING

FERRARI

EXOR

IVS

MFE

STELLANTIS

ST MICROELECTRONICS

TENARIS

Società con capitalizzazione inferiore ai 500 milioni