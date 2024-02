Per le spese detraibili al 19% sostenute dal 1° gennaio 2020 il legislatore ha imposto la necessità di pagare con strumento tracciabile. Allo stesso tempo ha previsto delle deroghe, ossia dei casi in cui l’onere rimane detraibile anche se pagato in contanti.

Altre spese detraibili devono, invece, obbligatoriamente passare per il c.d. bonifico parlante. Tale modalità di pagamento, in particolare è richiesta nel campo dei bonus edilizi.

Ancora oggi, tuttavia, a distanza di anni dai cambiamenti, molti contribuenti e operatori del settore cercano informazioni e documenti ufficiali in cui sia specificata l’esatta modalità di pagamento delle spese per non perdere la detrazione fiscale.

Quello che resta fermo è che lo sgravio fiscale si applica per cassa. Quindi, le spese “pagate” nel 2024 si detraggono nella Dichiarazione redditi 2025 (anno d’imposta 2024) così come le spese “pagate” nel 2023 si detraggono nella Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023).

Spese detraibili, tra pagamento in contati, tracciabile e bonifico parlante

Sono poche le spese che rimangono detraibili anche se il pagamento risulta fatto in contanti. In dettaglio, possono ancora pagarsi cash, senza obbligo di tracciabilità:

gli acquisti di farmaci (anche omeopatici)

acquisti di dispositivi medici

prestazioni sanitarie rese da strutture sanitarie private accreditate al SSN (Servizio Sanitario Nazionale)

il riscatto periodi non coperti da contribuzione

la detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B

la detrazione per Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

lo sgravio fiscale per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

la detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida

borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano

donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova

credito d’imposta bonus vacanze.

Pagamento tracciabile

Se, invece, il contribuente vuole avere la detrazione fiscale in dichiarazione redditi deve pagare con strumento tracciabile, le spese diverse dalle precedenti.

sanitarie diverse da quelle elencate al paragrafo precedente

acquisto e riparazione veicoli per disabili, spese per acquisto cane guida per non vedenti

interessi passivi

istruzione

funebri

addetti alla assistenza personale

sportive dei figli

intermediazione immobiliare

canoni di locazione studenti universitari fuori sede

erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici

riscatto della laurea se pagate nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico

frequenza di asili nido

assicurazioni (vita, infortuni, morte, eventi calamitosi, ecc.)

acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

erogazioni liberali alle ONLUS, APS e ai partiti politici

in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento – DSA

l’iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi

canoni leasing

acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

bonus verde

bonus mobili e grandi elettrodomestici (in questo caso oltre a non poter pagare in contanti non è ammesso nemmeno l’assegno).

Spese detraibili solo con bonifico parlante

Pagare con strumento tracciabile significa farlo con bonifico ordinario, assegni, carta di credito, carta di debito, carta prepagata, altri strumenti che garantiscono comunque la tracciabilità. Andando a fornire un elenco, è necessario fare il pagamento tracciabile per le seguenti spese:

L’ultima parte del vademecum spese detraibili modalità di pagamento riguarda quelle che sono da pagarsi con il bonifico parlante. È quel bonifico che deve essere fatto quando si sostengono spese per lavori sulla casa a fronte delle quali si vuole godere del relativo bonus edilizio.

Il bonifico parlante è quello da cui devono evincersi le seguenti informazioni:

causale di versamento riconducibile al tipo di bonus edilizio di cui si vuole godere

il codice fiscale beneficiario del bonus edilizio

i dati fiscali del destinatario bonifico (impresa/fornitore).

Detto bonifico parlante è soggetto a ritenuta dall’acconto 8%, che dal 1° marzo 2024 sale all’11% (legge di bilancio 2024).

superbonus

bonus ristrutturazione (recupero patrimonio edilizio)

ecobonus ordinario

sismabonus ordinario

bonus barriere architettoniche 75%.

Andando nel dettaglio, questa modalità di pagamento è richiesta a fronte di spese ammesse a:

Anche le spese ammesse al bonus facciate (che non esiste più dal 1° gennaio 2023) erano da pagarsi con il “parlante”.

