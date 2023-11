Il 18 dicembre 2023 segna la scadenza per il saldo dell’IMU 2023, con l’acconto originariamente fissato al 16 giugno 2023. Tuttavia, per coloro che, al 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o sede operativa in specifici territori indicati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023 (decreto alluvioni), è possibile pagare l’acconto di giugno entro il 10 dicembre 2023 (decreto-legge n. 132/2023).

In vista dell’imminente scadenza, è essenziale ripercorrere le regole chiave per il calcolo della base imponibile dell’IMU. In particolare per case e terreni.

L’imposta, ricordiamo, è dovuta per l’anno solare e si calcola in base alla percentuale e ai mesi di possesso dell’immobile durante l’anno.

La base imponibile IMU per i fabbricati iscritti in catasto

La regola prevede che il mese in cui il possesso si è protratto per più della metà dei giorni si consideri per intero.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il calcolo della base imponibile IMU parte dalla rendita catastale. Tale rendita viene rivalutata del 5%, e il risultato viene moltiplicato per un coefficiente che varia in base alla categoria catastale dell’immobile. In dettaglio, questi i coefficienti attualmente in vigore:

160 – (categoria catastale A, tranne A/10)

80 – (categoria catastale A/10)

55 – (categoria catastale C/1)

160 – (categoria catastale C/2, C/6 e C/7)

140 (categoria catastale C/3, C/4 e C/5)

65 – (categoria catastale D, tranne D/5)

80 – (categoria catastale D/5).

Esempio Si consideri una casa di categoria catastale A/1 con rendita catastale pari a 1.200 euro. In tal caso: Base imponibile IMU = (1.200 x 1,05) x 160 = 201.600 euro Per il calcolo dell’IMU dovuta basta applicare alla base imponibile l’aliquota d’imposta prevista per la specifica categoria di immobile.

Il calcolo per i terreni

Per i terreni, si effettua una distinzione tra IMU terreni agricoli e IMU terreni edificabili. Nei terreni agricoli, la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

Esempio Si consideri un terreno agricolo con reddito dominicale pari a 200 euro. Base imponibile IMU = (200 x 1,25) x 135 = 33,750 euro.

Per le aree edificabili, invece, la base imponibile è determinata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici.

Sconti sulla base imponibile IMU per le case

La legge sull’IMU (commi 738-783 legge n. 160/2019) prevede una serie di sconti sulla base imponibile. In dettaglio è previsto uno sconto IMU 50% per:

fabbricati di interesse storico/artistico

fabbricati dati in comodato gratuito tra genitori e figli

fabbricati inagibili/inabitabili.

A ciò, si aggiungono anche lo sconto IMU 50% per un solo fabbricato posseduto in Italia dal pensionato all’estero e lo sconto IMU immobili locati a canone concordato (abbattimento base imponibile del 25%).

Riassumendo