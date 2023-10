Rottamazione cartelle, ora bisogna solo pagare

Terminato l’invio delle comunicazioni di accoglimento o rigetto della domanda di adesione rottamazione cartelle, adesso è solo tempo di pagare.

Restano ancora da inviare le comunicazioni a coloro che, al 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni. Per loro, infatti, la comunicazione arriverà entro il 31 dicembre 2023 (invece che 30 settembre 2023) visto che la domanda si chiude oggi (2 ottobre 2023) invece che 30 giugno 2023.

Solo 5 giorni di ritardo

Chi, entro il 30 giugno 2023, ha aderito alla rottamazione cartelle (la quater) dovrà adesso solo preoccuparsi di pagare il dovuto, se la domanda è stata accolta.

Il piano di pagamento (scelto in sede di domanda) e l’importo (scontato) da pagare è indicato nella comunicazione ricevuta. Se la scelta è stata per l’unica soluzione, il versamento è da farsi entro il 31 ottobre 2023. In caso di scelta rateale (massimo 18 rate), invece:

le prime due rate dovranno pagarsi, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023

dovranno pagarsi, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023 le altre rate, entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Per gli alluvionati (allegato 1 decreto alluvioni) la prima (o unica) rata e la seconda rata sono prorogate di tre mesi.

Ad ogni scadenza sono permessi 5 giorni di tolleranza. Nel senso che, se non si paga entro la data prevista, è possibile farlo entro 5 giorni successivi, altrimenti si decade dalla sanatoria (anche se non si paga una sola rata).

Rottamazione cartelle, come andare alla cassa

Alla comunicazione di accoglimento della rottamazione cartelle sono allegati anche i bollettini (al massimo fino a 10, poi gli altri saranno inviati prima della scadenza dell’undicesima rata). Queste le modalità di pagamento:

servizio Paga on-line

canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA

domiciliazione bancaria

direttamente presso gli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione (previo appuntamento).

Attivo anche il servizio online per chiedere copia della comunicazione e bollettini di pagamento.

Riassumendo…