Sanatoria cartelle, solo 10 bollettini per chi ha rateizzato

Sono in arrivo le comunicazioni di accoglimento o rigetto della domanda di adesione alla sanatoria cartelle. Il legislatore ha fissato una data entro cui tale comunicazione arriva. Il giorno ultimo è stabilito al 30 settembre 2023, per chi ha fatto richiesta di sanatoria entro il 30 giugno 2023.

Laddove, invece, si tratta dei contribuenti che, al 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui allegato 1 decreto alluvioni, la domanda di adesione scade il 30 settembre 2023, mentre la risposta (accoglimento o rigetto) arriverà entro il 31 dicembre 2023.

Unica soluzione o rate

Nella domanda per la sanatoria cartelle, il richiedente doveva indicare (ovvero deve indicare se può ancora fare domanda) se pagare il dovuto in unica soluzione o a rate. Il numero massimo di rate possibili è 18.

In caso di scelta del pagamento in unica soluzione, la scadenza è il 31 ottobre 2023. In caso di pagamento a rate, invece:

le prime due rate andranno pagate rispettivamente entro il 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023

le successive entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2024.

Ci sono ogni volta 5 giorni di tolleranza per pagare. Nel senso che se non si paga entro la scadenza, lo si può fare entro 5 giorni successivi. Se però non si paga nemmeno entro 5 giorni, anche una sola rata, si decade dalla rottamazione.

Per gli alluvionati, ad ogni modo, è prorogato di tre mesi anche il pagamento dell’unica soluzione e quello delle prime due rate.

Sanatoria cartella a rate, per adesso solo 10 bollettini per pagare

Quando arriva la comunicazione di accoglimento o rigetto, questa indicherà il codice esito della domanda sanatoria cartelle.

In linea generale se la risposta è di accoglimento, questa indicherà:

l’importo da pagare a titolo di rottamazione

il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento, scelta al momento dell’adesione (unica soluzione o fino ad un massimo di 18 rate).

Se il pagamento scelto è l’unica soluzione ci sarà un solo bollettino di pagamento. Laddove, invece, la soluzione scelta è per le rate e si è scelto un numero di rate superiore a 10, la comunicazione avrà in allegato fino a 10 bollettini di pagamento.

Prima che scada l’undicesima rata, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà poi gli ulteriori moduli di pagamento da utilizzare per i pagamenti successivi.

Se la risposta sarà di diniego, la comunicazione indicherà anche il motivo.

Riassumendo…