La revisione auto è un adempimento obbligatorio che riguarda tutti gli autoveicoli a motore che circolano su strada. Quindi, anche moto, camion, veicoli commerciali, ecc. Per le auto a uso privato si tratta di un controllo periodico da effettuarsi a distanza di due anni, ma se si tratta di automobili nuove, il primo controllo scatta dopo 4 anni dall’immatricolazione.

Il costo della revisione varia a seconda se si effettua il controllo presso le officine della Motorizzazione o presso le officine private autorizzate dal Ministero.

Revisione auto quando va fatta

Nel primo caso, non tutte le strutture sono adibite all’espletamento del servizio per mancanza di personale e, in ogni caso, bisogna prenotare con largo anticipo. Nel secondo caso, invece, ci si può rivolgere più celermente anche senza appuntamento.

Ma quando bisogna fare la revisione auto? Come dicevamo, il primo controllo deve essere effettuato a 4 anni di distanza dalla prima immatricolazione. I successivi, a distanza di 2 anni. Tali scadenze sono valide per auto, moto, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o a uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg.

La revisione è prevista, invece, ogni anno per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9. Ma anche per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente. Lo stesso per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose a uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg.

La revisione del veicolo è obbligatoria entro il mese relativo alla data di immatricolazione del mezzo. Basterà quindi dare un occhio alla carta di circolazione per vedere quando è stato immatricolato il veicolo per sapere esattamente la scadenza. Per esempio, se l’auto è stata immatricolata il 15 marzo 2020, la prima revisione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2024. Mentre la successiva revisione sarà entro il 31 marzo 2026.

Costi da sostenere e controlli da svolgere

La revisione auto prevede una serie di controlli stabiliti tassativamente dalla legge. Al termine delle verifiche, se superate, l’officina autorizzata rilascia un tagliando con esito positivo da applicare sulla carta di circolazione. L’esito è anche trasmesso agli archivi della Motorizzazione Civile. I controlli sono i seguenti:

funzionamento dei freni;

fluidità dello sterzo;

visibilità sia ottimale;

funzionamento dell’impianto elettrico, luci e indicatori di direzione;

usura pneumatici e delle sospensioni;

l’integrità del telaio;

la regolarità dei rumori e i gas di scarico;

equipaggiamenti omologati.

Quando la revisione dà invece esito negativo, possono verificarsi due situazioni: “ripetere” o “sospeso”. Nel primo caso, meno grave, sul documento di circolazione si appone l’esito “ripetere”, seguito dal codice dell’anomalia riscontrata, da sanare entro un mese prima di sottoporre nuovamente il mezzo a revisione. Durante questo arco di tempo il mezzo può circolare a condizione che il difetto sia riparato e risulti da apposita documentazione.

Se, invece, il sistema rileva una anomalia più grave segnala “sospeso”. In questa situazione il mezzo è, appunto, sospeso dalla circolazione fino a una nuova revisione. È dunque necessario portare il veicolo in officina per il ripristino del difetto e la successiva conclusione dell’operazione nell’arco della stessa giornata.

Per quanto riguarda i costi, la revisione auto costa 79,02 euro se il controllo è effettuato presso un centro di revisione autorizzato. Costa, invece, 45 euro se la revisione è fatta direttamente presso la Motorizzazione Civile.

Riassumendo…