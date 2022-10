Reddito di cittadinanza, cosa sappiamo sulla probabile fake news (condivisa da Salvini)

Matteo Salvini ha appena condiviso una assurda notizia che riguarda il reddito di cittadinanza, ma molto probabilmente si tratta dell’ennesima fake news.

Come ormai sappiamo, soltanto pochi giorni fa, si sono tenute le elezioni nazionali che sono state vinte dalla coalizione del centro destra, con Fratelli d’Italia primo partito. Un centro destra che da sempre è stato contrario al reddito di cittadinanza, tanto da essere stato definito in passato come “metadone di stato”.

Di motivi per essere scettici verso questo strumento ce ne sarebbero. Ad esempio, secondo alcuni report pubblicati da diversi istituti italiani (a cominciare dall’ISTAT), questo strumento non avrebbe incentivato l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro.

La stessa Meloni vorrebbe sostituire il reddito di cittadina con il reddito di solidarietà: un sussidio a favore soltanto delle famiglie bisognose, ma non dei giovani in piana forza lavorativa.

Eppure, tra i tanti aneddoti utilizzati per screditare tale strumento, ci sono anche delle vere e proprie fake news.

Soltanto qualche giorno fa, ad esempio, Matteo Salvini ha condiviso sulla propria pagina Instagram una notizia che è sembrata da subito inverosimile. Si tratta della storia, ripresa da alcuni media e siti d’informazione, di un immigrato con 7 mogli che avrebbe dichiarato di percepire ben 8 redditi di cittadinanza. Una storia troppo assurda per essere vera, e infatti, trattasi dell’ennesima fake news. Vediamo meglio cosa è successo.

Reddito di cittadinanza, la (probabile) fake news condivisa da Matteo Salvini

Come già detto in apertura, in questi giorni si sta tanto parlando di una notizia davvero inverosimile. Un immigrato avrebbe dichiarato di percepire ben 8 redditi di cittadinanza grazie al fatto di avere sposato ben 7 donne diverse.

La notizia ha suscitato tanto scalpore, tanto che è stata condivisa anche da Matteo Salvini, leader della Lega. Un Salvini che di certo non ci è andato mai leggere con il sussidio tanto caro al Movimento 5 stelle.

Ad ogni modo, questa storia è stata riportata originariamente il 29 settembre 2022 dall’emittente televisiva locale “Puglia Press TV”, per poi essere ripresa da Affaritaliani.it. Peccato che la trasmissione televisiva non avrebbe fornito alcuna prova. Si tratterebbe, infatti, soltanto delle parole di una persona presente in trasmissione che, a sua volta, “lo avrebbe sentito” dallo stesso protagonista di questa assurda vicenda.

Tuttavia, è del tutto impossibile riuscire a percepire più di un reddito di cittadinanza, anche perché, per la legge italiana, non è consentita la bigamia. Lo stato può riconoscere una sola moglie e quindi un solo nucleo familiare. Insomma, non c’è ombra di dubbio che si tratti dell’ennesima bufala sul reddito di cittadinanza. Matteo Salvini, almeno questa volta, avrebbe potuto usare un po’ più di prudenza nel condividere questa notizia.