Quanto si risparmia con l’auto elettrica tra benzina e bollo auto

Acquistare un’auto elettrica o ibrida comporta una spesa nell’immediata è vero. Ma occorre anche considerare il risvolto positivo del medaglia. Negli anni a seguire l’esborso sarà ripagato da un risparmio in termini di bollo auto e carburante (il cui prezzo negli ultimi tempi è ormai alle stelle).

Per le auto ecologiche, nel nostro Paese c’è l’esenzione per i primi 5 anni dall’immatricolazione. Ciò è previsto in 18 Regioni, ossia:

Abruzzo

Basilicata

Campania

Calabria

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Marche

Molise

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto.

Bollo auto elettriche e carburante: ecco i risparmi

Chi oggi acquista un’auto elettrica con immatricolazione in una delle menzionate Regioni, dunque, per i primi 5 anni non paga la tassa. Considerando un bollo di euro 250 euro, significherebbe, quindi, un risparmio pari ad euro 1.250 euro.

Le menzionate Regioni poi prevedono, decorso il quinquennio, uno sconto del 75% (quindi, un bollo auto elettriche pari al 25% dell’importo dovuto). Pertanto, anche dopo i 5 anni, il risparmio continua.

A ciò bisogna aggiungere poi anche il risparmio del carburante. Per un’ibrida si riesce a risparmiare in media il 33% rispetto ad un’auto a benzina o diesel. Per un’auto elettrica il vantaggio arriva ad essere il doppio.

