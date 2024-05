Il mese di giugno 2024 porta con sé alcune modifiche per quanto riguarda il pagamento delle pensioni. Questi cambiamenti sono dovuti al fatto che il primo giorno del mese cade di sabato, influenzando così le date di accredito. È importante per i pensionati comprendere queste variazioni per evitare inconvenienti. Vediamo insieme in dettaglio come funzioneranno i pagamenti delle pensioni a giugno 2024.

Ricordiamo in primis che i pensionati possono ricevere il pagamento della pensione attraverso due modalità principali: accredito sul conto corrente bancario/postale (o libretto postale con IBAN) oppure ritiro in contanti presso gli uffici postali.

Pagamento pensioni giugno 2024: date ufficiali

La modalità scelta determinerà la data esatta del pagamento.

Andando nel dettaglio, in caso di accredito sul conto corrente bancario/postale o sul libretto postale con IBAN, il pagamento pensioni giugno 2024 verrà effettuato lunedì 3 giugno. Questi pensionati non devono preoccuparsi delle date specifiche di ritiro, poiché l’accredito avverrà automaticamente.

Per coloro che, invece, ritirano la pensione giugno 2024 in contanti alla posta, è necessario seguire in calendario di turnazione specifico basato sull’iniziale del cognome. Per loro, il calendario dei pagamenti da seguire è:

sabato 1° giugno – pensionati con cognomi che iniziano con le lettere dalla A alla C potranno ritirare il loro assegno

– pensionati con cognomi che iniziano con le lettere dalla A alla C potranno ritirare il loro assegno lunedì 3 giugno – sarà il turno di chi ha un cognome che inizia con le lettere dalla D alla K

– sarà il turno di chi ha un cognome che inizia con le lettere dalla D alla K martedì 4 giugno – saranno serviti i pensionati con cognomi che iniziano dalla L alla P

– saranno serviti i pensionati con cognomi che iniziano dalla L alla P mercoledì 5 giugno – chiuderanno la serie di pagamenti i pensionati con cognomi che iniziano dalla Q alla Z.

Importo in pagamento: la quattordicesima a luglio

In merito all’importo, andando nel dettaglio, ecco di cosa si dovrà tener conto in vista del pagamento pensioni giugno 2024:

adeguamenti standard per l’inflazione (c.d. perequazione) – non sono previsti incrementi significativi a giugno, se non quelli dovuti agli adeguamenti standard per l’inflazione. Questi adeguamenti sono stati già applicati nei mesi precedenti.

variazioni delle aliquote IRPEF – anche queste modifiche sono state implementate nei mesi passati e continuano a essere in vigore

la quattordicesima mensilità – una buona notizia per i pensionati è che a luglio 2024 è prevista, per chi ne ha diritto, l’erogazione della quattordicesima mensilità. Questo aumento rappresenta un aiuto economico significativo per molti pensionati.

Infine, continuano inoltre le trattenute per i pensionati con debiti superiori a 100 euro, derivanti da conguagli di inizio anno.

Questi importi sono rateizzati in 11 rate, che verranno detratte fino a novembre 2024. Questo riguarda specificamente i pensionati il cui trattamento non supera i 18.000 euro annui.

I pensionato possono trovare il cedolino pensione giugno 2024 accedendo al sito dell’INPS.

Riassumendo