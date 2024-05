Da molti anni, numerosi pensionati italiani ricevono la quattordicesima mensilità, un’aggiunta ai normali dodici pagamenti annuali previsti per i pensionati. Questa mensilità supplementare viene erogata a luglio e non rappresenta una vera e propria mensilità aggiuntiva, poiché l’importo varia in base al reddito del pensionato e ai contributi versati nel corso della vita lavorativa. È quindi fondamentale comprendere come funziona questa misura per poter informare correttamente chi ne ha diritto.

Domande dei Pensionati

“Buongiorno, sono un pensionato che ha iniziato a ricevere la pensione a dicembre 2023.

Vorrei sapere se ho diritto alla quattordicesima di luglio. Sono andato in pensione nel 2023, all’età di 67 anni e dopo 32 anni di contributi. La mia pensione è di 970 euro al mese, dopo gli aumenti recenti. Ho diritto alla quattordicesima?”

“Buongiorno, mi chiamo Paola e sono andata in pensione con l’opzione donna a partire da gennaio. Sono andata in pensione a 62 anni come caregiver e percependo meno di 1.000 euro al mese, mi chiedo se ho diritto alla quattordicesima di luglio. Grazie.”

Pensioni: La Nuova Quattordicesima 2024, Requisiti, Beneficiari e Informazioni

La quattordicesima mensilità è riservata esclusivamente a certi pensionati, senza distinzioni basate sul tipo di lavoro svolto precedentemente. Ciò che conta sono l’importo della pensione, i contributi versati e l’età del pensionato. I beneficiari devono avere almeno 64 anni; coloro che raggiungono tale età nel 2024 riceveranno la quattordicesima a luglio, proporzionata ai mesi successivi al compleanno. Se i 64 anni vengono compiuti dopo luglio, l’importo sarà erogato a dicembre insieme alla tredicesima. Di conseguenza, chi è andato in pensione anticipatamente, prima dei 64 anni, non riceverà la quattordicesima.

Ecco le Regole della Quattordicesima: Come Funziona

In sintesi, il diritto alla quattordicesima si acquisisce solo raggiungendo i 64 anni. È necessario anche verificare l’importo della pensione. Hanno diritto alla quattordicesima i pensionati con un reddito complessivo non superiore a due volte il trattamento minimo, che nel 2024 ammonta a 598,61 euro.

Scaglioni e Regole di Calcolo della Mensilità Aggiuntiva

Pertanto, il limite massimo di reddito per ricevere la quattordicesima è di 1.197,22 euro. Esiste una clausola di salvaguardia che permette di ottenere la quattordicesima in misura ridotta se il reddito supera tale soglia.

La quattordicesima è calcolata secondo due scaglioni, divisi in tre fasce basate sugli anni di contributi versati. Per i pensionati con redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo (897,92 euro mensili):

655 euro per chi ha versato oltre 25 anni di contributi;

546 euro per contributi tra i 15 e i 25 anni;

437 euro per contributi fino a 15 anni.

Per i redditi fino a 2 volte il trattamento minimo (1.197,22 euro mensili):

504 euro per oltre 25 anni di contributi;

420 euro per 15-25 anni di contributi;

336 euro per fino a 15 anni di contributi.

Quattordicesima Ridotta: Calcolo dell’Importo

Le cifre indicate sopra rappresentano la quattordicesima piena. Per chi rientra nel primo scaglione e supera il reddito di 1,5 volte il trattamento minimo ma non supera i limiti specificati, la quattordicesima è ridotta. I limiti di reddito per la quattordicesima ridotta sono:

12.327,90 euro per oltre 25 anni di contributi;

12.218,90 euro per 15-25 anni di contributi;

12.109,90 euro per fino a 15 anni di contributi.

Nel secondo scaglione, i limiti sono:

16.067,86 euro per oltre 25 anni di contributi;

15.983,86 euro per 15-25 anni di contributi;

15.899,86 euro per fino a 15 anni di contributi.

Il calcolo è diretto: ad esempio, un pensionato con un reddito annuo di 12.000 euro, avente diritto a 655 euro di quattordicesima piena, riceverà un importo inferiore, pari a 327,90 euro.