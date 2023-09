Su quali pensioni sono stati decisi gli aumenti per il 2024

Il dibattito sulla riforma delle pensioni per il 2024 è destinato a riaccendersi a breve, più che altro sul tema della rivalutazione dei benefici l’anno prossimo. Saranno interessati più di 16 milioni di pensionati, il che assorbirà circa un terzo della manovra di bilancio che si stima intorno ai 30 miliardi di euro.

Più precisamente si tratta della cosiddetta perequazione automatica, l’intervento obbligatorio che lo Stato deve attuare ogni anno per adeguare il potere d’acquisto delle pensioni al costo della vita. Quindi, in sostanza, l’importo degli assegni aumenterà in base all’inflazione, anche se in modo diverso per ognuno.

Come saranno rivalutate le pensioni con gli aumenti 2024

Giova, a questo punto, ricordare che la Legge di Bilancio 2023 prevede che nel biennio 2023-2024 la rivalutazione delle fasce a medio e alto reddito sia inferiore rispetto a prima. Nello specifico, è prevista una complessiva rivalutazione delle pensioni parametrata al livello di reddito e inversamente proporzionale ad esso.

La rivalutazione piena, in sostanza, avviene solo fino 4 volte l’importo del trattamento minimo (2.100 euro al mese). Oltre tale soglia la perequazione automatica diminuisce progressivamente fino a ridursi ad un terzo sopra i 5.000 euro mensili di pensione. La norma introdotta prevede, nello specifico, 6 nuovi intervalli di rivalutazione specificando gli incrementi percentuali come riportato nella tabella seguente:

100% fino a 4 volte il trattamento minimo

85% da 4 a 5 volte il trattamento minimo

53% da 5 a 6 volte il trattamento minimo

47% da 6 a 8 volte il trattamento minimo

37% da 8 a 10 volte il trattamento minimo

32% oltre le 10 volte il trattamento minimo

Aumenti in arrivo fra arretrati e nuovi adeguamenti

Quindi, cosa aspettarsi per l’anno prossimo? Dato che l’inflazione rimane elevata, gli importi delle pensioni dovranno essere incrementati in conformità con le norme stabilite dal Ministero dell’Economia il prossimo autunno.

In questo momento l’inflazione si aggira, ma è troppo presto per fare delle previsioni precise. Tuttavia, gli esperti prevedono che l’aggiustamento nel 2024 potrebbe essere intorno a tale livello percentuale.

A questo bisogna aggiungere l’aggiustamento del 2023 coi relativi conguagli. Finora le rendite dei pensionati sono aumentate del 7,3%, ma l’aumento finale certificato dal Ministero del Tesoro è dell’8,1%. Resta quindi da pagare una differenza dello 0,8% che verrà corrisposta a gennaio 2024.

Quindi, quanto guadagneranno in più i pensionati l’anno prossimo? Facendo qualche calcolo veloce, l’aumento sarà equivalente alla somma di due percentuali. Supponendo un incremento medio del 7% fra rivalutazioni e conguagli, un beneficiario con una pensione mensile di 1.500 euro riceverebbe circa 100 euro in più. Ricordiamo che il conguaglio dello 0,8% si riferisce a tutto l’anno 2023, quindi anche i 13 mesi arretrati verranno pagati nel mese di gennaio. Facendo nuovamente riferimento all’esempio di cui sopra, si tratterebbe di un extra importo una tantum di 156 € a gennaio.

Ovviamente, quanto più alto sarà l’importo della pensione, tanto minore sarà l’aggiustamento per conformarsi alle disposizioni delle fasce di rivalutazione introdotte nel 2023. Questo provvedimento ha suscitato talmente tante proteste che sono già in atto cause contro l’Inps sulla rivalutazione delle pensioni.

Riassumendo…