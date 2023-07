Pensioni: dalla domanda al pagamento, quanto tempo passa?

Se il diritto alla pensione scatta appena si raggiungono i requisiti, per il pagamento ci vogliono anche mesi. Dalla domanda che si presenta all’Inps o all’ente di previdenza all’incasso del primo rateo di rendita passa infatti diverso tempo. Anche a seconda del tipo di prestazione che il lavoratore si accinge a richiedere.

Fra tempi tecnici e burocrazia, il pagamento del primo rateo di pensione richiede normalmente alcune settimane. Ma potrebbe volerci molto di più L’Inps deve verificare attentamente il possesso dei requisiti contributivi indicati dal contribuente all’atto della domanda. Normalmente i ritardi sono dovuti a posizioni da allineare quando il lavoratore ha versato in gestioni previdenziali differenti e/o all’estero.

Tempi tecnici per la liquidazione della pensione

In ogni caso la legge prevede che la pensione sia liquidata entro 60-90 giorni dal momento della domanda. Questo per quanto riguarda le prestazioni ordinarie (vecchiaia) o anticipate (con 41-42 anni e 10 mesi di contributi).

Ma anche per i lavoratori precoci e le pensioni richieste con Quota 100, Quota 102 e Quota 103. Fanno eccezione i lavoratori del pubblico impiego per i quali i tempi di attesa delle pensioni anticipate sono di 6 mesi (finestra mobile).

Tempi decisamente più lunghi, invece, per il pagamento della pensione con Opzione Donna per la quale la normativa prevede tempi di attesa che vanno da 12 a 18 mesi. Più precisamente, la prestazione è liquidata dopo un anno dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e dopo un anno e mezzo per quelle autonome.

Ma non è questo l’unico caso di simili lungaggini. Per i militari e gli appartenenti alle forze di polizia, compresi i vigili del fuoco, la pensione anticipata richiede 12 mesi di periodo di vacanza dal momento che si matura il diritto.

Ritardi e interessi legali

Più precisamente 35 anni di contributi e 58 anni di età. Con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età, invece, i tempi di attesa si allungano a 15 mesi.

Detto questo vi sono casi in cui la pensione non è liquidata nei tempi previsti. Vuoi per un motivo o per un altro, l’Inps ritarda ulteriormente il pagamento e quindi i tempi per il beneficiario si allungano ulteriormente. Si tratta di casi sempre meno frequenti visto il massiccio utilizzo della tecnologia e l’evoluzione dei sistemi di verifica e controllo degli archivi. Tuttavia, può capitare.

In detti casi sono riconosciuti gli interessi legali al pensionato che per il 2023 ammontano al 5% all’anno. L’Inps li calcola in automatico se trascorsi i tempi tecnici previsti dalla legge la pensione non è ancora liquidata. Non è quindi necessario fare alcuna richiesta o reclamo. Ciò vale anche per il pagamento del Tfs, benché i tempi di attesa, in questo caso, sono molto più lunghi.

Come sapere quando arriva la pensione

Una volta presentata la domanda di pensione all’Inps c’è solo da attendere i tempi di cui sopra. A volte la procedura è più sbrigativa di altre, in ogni caso il contribuente può controllare giorno per giorno lo stato di avanzamento della pratica dal sito web dell’Inps. Per accedervi è necessario essere in possesso delle proprie credenziali digitali (Spid, Cie o Cns).

Più nello specifico bisogna accedere al servizio dedicato per verificare lo stato di una richiesta di prestazione presentata via web da pc, tablet o smartphone:

Inps -> Prestazioni -> Stato di una pratica o di una domanda

La ricerca può essere fatta fornendo il proprio codice fiscale dove richiesto o il numero “Domus”, cioè il codice identificativo della domanda di pensione che si trova sulla ricevuta. In alternativa si può telefonare al Contact Center Inps da telefono fisso (803.164) o mobile (06.164.164).

Riassumendo…