Ultimo mese dell’anno in arrivo e possono sorridere anche i pensionati. Sulla pensione dicembre 2023 ci saranno una serie di aumenti. Ciò grazie:

all’anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione automatica

l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (bonus tredicesima)

erogazione della quattordicesima per chi ne ha diritto.

A comunicarlo è stata anche l’INPS con il Messaggio n. 4050 dello scorso 15 novembre 2023.

Il pagamento della rata di dicembre 2023

Per chi ritira la pensione dicembre 2023 direttamente in contanti presso lo sportello interno dell’ufficio postale (ossia senza avere l’accredito in conto o su libretto), sarà necessario osservare la seguente turnazione:

Venerdì 1 dicembre 2023, dalla A alla C

Sabato 2 dicembre 2023, dalla D alla K

Lunedì 4 dicembre 2023, dalla L alla P

Martedì 5 dicembre 2023, dalla Q alla Z.

I pensionati che, invece, hanno il pagamento con accredito diretto in conto corrente (bancario o postale) ovvero sul libretto postale vedranno l’accredito il giorno 1 dicembre 2023.

Pensione dicembre 2023, i motivi dell’aumento

Il calendario completo di pagamento pensioni anno 2023 è quello contenuto nella Circolare INPS n. 135 del 22 dicembre 2022.

Grazie all’anticipo del conguaglio perequazione automatica, sulla pensione dicembre 2023 ci sarà un aumento dello 0,8% a cui si aggiungeranno anche gli arretrati da gennaio a novembre.

C’è poi il bonus tredicesima di 154,94 euro. Il beneficio spetta a chi ha un reddito complessivo individuale IRPEF NON superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo (ossia a 11.074,83 euro), Se coniugato, tale limite è innalzato a 22,149,66 euro sommando anche i redditi del coniuge.

Infine, alcuni troveranno anche lo somma aggiuntiva della quattordicesima. Sono circa 150.000 gli aventi diritto.

Ricordiamo che sarà possibile consultare il cedolino pensione dicembre 2023 accedendo all’area riservata si sito INPS. Servono credenziali SPID, CIE (Carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi). Una volta fatto l’accesso basterà inserire la dicitura “cedolino pensione” nel motore di ricerca presente e andare alla voce “Verifica pagamento”.

Riassumendo…

sulla pensione dicembre 2023, ci saranno i seguenti importo aggiuntivi: conguaglio anticipo perequazione bonus tredicesima di 154,94 euro quattordicesima (per chi spetta)

chi ha l’accredito diretto in c/c o libretto, riceverà la pensione il giorno 1 dicembre

coloro che, invece, ritirano in contanti dovranno rispettare la seguente turnazione: Venerdì 1 dicembre, dalla A alla C Sabato 2 dicembre, dalla D alla K Lunedì 5 dicembre, dalla L alla P Martedì 6 dicembre, dalla Q alla Z

i dettagli sugli aumenti pensione dicembre 2023 sono nel Messaggio INPS n. 4050 del 15 novembre 2023.

