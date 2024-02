La pensione di vecchiaia è per legge fissata oggi a 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi per la generalità dei lavoratori. Esistono però delle deroghe a seconda del mestiere che si svolge durante la carriera lavorativa. I militari e le forze dell’ordine seguono, ad esempio, regole diverse ed escono prima per via della peculiarità del servizio che svolgono. Ma anche i lavoratori usuranti possono chiedere la pensione anticipata in virtù delle fatiche e rischiosità dei compiti assegnati.

Fra questi vi rientrano, in un certo senso anche i marittimi, cioè tutto quel il personale addetto ai servizi dei porti e delle imbarcazioni, i tecnici delle costruzioni navali e coloro che lavorano a bordo dei natanti.

Pensione di vecchiaia anticipata per i marittimi

Per tutti la pensione di vecchiaia scatta sempre al compimento dei 67 anni con almeno 20 di contributi. Coloro che, però, trascorrono gran parte del loro tempo a bordo delle navi occupandosi di particolari mansioni possono richiedere l’uscita anticipata. E non di poco.

Più precisamente, solo i marittimi che si occupano di particolari servizi di bordo e per un certo periodo possono andare in pensione a 58 anni anziché a 67. Più precisamente, per accedere alla pensione anticipata di vecchiaia i lavoratori marittimi devono essere in possesso di almeno 1.040 settimane di contribuzione di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

Le 1.040 settimane, cioè i 20 anni di contributi richiesti dalla normativa quale requisito minimo contributivo, devono però intendersi come accreditati in conseguenza di lavoro svolto esclusivamente nell’attività di navigazione. Solo in questo caso e solo se il lavoratore ha ricoperto per almeno 20 anni, anche non continuativi, il servizio di macchina o radiotelegrafista a bordo, può andare in pensione a partire dal 58 esimo anno di età.

Il particolare servizio ricoperto, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata, deve essere attestato da apposita dichiarazione rilasciata dall’armatore o dalla società di servizi di navigazione.

Chi sono i lavoratori marittimi

In assenza di tale attestazione, l’Inps potrà accettare anche delle autodichiarazioni. Diversamente scarterà le domande pervenute da parte dei lavoratori in quanto dai flussi contributivi non è possibile risalire alle specifiche mansioni ricoperte dal marittimo.

Ma chi sono esattamente i lavoratori marittimi? Si tratta di una categoria di lavoratori molto variegata e nel nostro Paese ce ne sono parecchi. Con esclusione del personale appartenente alla Marina Militare e delle Capitanierie di Porto, il settore marittimo presenta una disciplina del tutto peculiare, in quanto ha a oggetto un ambito lavorativo complesso e delicato.

I lavoratori marittimi sono, per loro natura, una categoria eterogenea di figure professionali che impiegano le loro competenze a bordo di navi mercantili, da pesca, da diporto o unità off-shore. In Italia sono più di 36 mila in attività di cui circa 27 mila sono impegnati a bordo di imbarcazioni di vario tipo. Più nello specifico si possono dividere in 3 macro categorie:

Gente di mare: personale di stato maggiore: comandante, ufficiale di coperta, ufficiale di macchina, medico di bordo, radio ufficiale. Personale di bassa forza: marinaio, motorista, elettricista, cuoco, cameriere.

Personale addetto ai servizi dei porti: addetti alle operazioni di ormeggio e disormeggio: ormeggiatori, rimorchiatori. Addetti al carico e scarico delle merci: gruisti, stivatori. Addetti ai servizi di pilotaggio e rimorchio: piloti, rimorchiatori.

Personale tecnico delle costruzioni navali: ingegneri, progettisti, collaudatori. Tecnici navali: carpentieri, saldatori, tubisti. Operai specializzati: elettricisti, meccanici, idraulici.

Alcune di queste mansioni rientrano nella categoria dei lavoratori usuranti per i quali si ha diritto a un altro tipo di pensione anticipata. Ma questo è un altro discorso che esula dalla peculiarità del lavoro marittimo.

