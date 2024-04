Anche le casalinghe hanno diritto alla pensione, purché siano regolarmente assicurate. Il loro lavoro è tutelato dal punto di vista previdenziale dal 1997 quando è stato istituito il Fondo Casalinghe, dedicato appunto a questa attività Vi possono aderire anche gli uomini e garantisce diverse prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di inabilità.

L’iscrizione al Fondo Casalinghe è gratuita e vi possono partecipare tutti coloro che non risultano assicurati per occupazione in altre attività o non siano già in pensione. L’iscrizione è semplice e può essere fatta gratuitamente online tramite sito Inps a partire dai 16 anni di età.

La pensione per le casalinghe

Ma a cosa dà diritto questa forma di assicurazione e, soprattutto, quando si può andare in pensione?

L’età pensionabile per le casalinghe in Italia dipende da due importanti fattori: l’età anagrafica e i contributi versati. Riguardo al primo requisito, l’età minima per accedere alla pensione di vecchiaia per le casalinghe è di 65 anni. Ma vi si può andare anche prima, a 57 anni.

Di regola, per ottenere la pensione di vecchiaia è necessario aver versato un minimo di contributi previdenziali. Il numero di anni di contributi richiesti varia a seconda dell’età anagrafica di pensionamento. Ad esempio, per chi va in pensione a 65 anni, sono richiesti almeno 20 anni di contributi. Il requisito minimo contributivo per ottenere la pensione è quello di aver versato almeno 5 anni di contributi.

Bisogna poi rispettare un altro limite che è quello legato all’importo minimo che non deve essere inferiore a quello previsto per l’assegno sociale (534,41 euro al mese) maggiorato del 20%. Quindi, minimo 641,29 euro. Detto limite però sparisce se la pensione è richiesta dopo i 65 anni di età. In questo caso bastano 5 anni di contributi versati al Fondo casalinghe.

Per quanto riguarda l’ammontare della pensione, il calcolo è abbastanza semplice: si prende il montante contributivo, opportunamente rivalutato, e si applica il coefficiente di rivalutazione corrispondente all’età anagrafica della casalinga.

La pensione senza contributi

Il sistema di calcolo è contributivo. Ad esempio, una lavoratrice che abbia versato 100 euro al mese per 20 anni, al netto della rivalutazione, si ritroverebbe un montante di 24 mila euro. A 65 anni di età corrisponderebbe a una pensione di 1.526 euro all’anno, circa

E se una casalinga non accumula abbastanza contributi per ottenere la pensione o non ne abbia affatto pur avendo svolto il mestiere per la vita intera? In questo caso interviene l’Inps con l’assegno sociale (534,41 euro al mese per 13 mensilità) che è una prestazione di tipo assistenziale alternativa alla pensione. Spetta a tutti i contribuenti a partire da 67 anni di età nel rispetto di requisiti definiti. L’assegno è di natura temporanea e condizionata al mantenimento delle seguenti condizioni:

Età : aver compiuto 67 anni di età;

: aver compiuto 67 anni di età; Residenza in Italia : essere residenti in Italia da almeno 10 anni continuativi;

: essere residenti in Italia da almeno 10 anni continuativi; Reddito: il reddito personale o familiare non deve superare determinati limiti.

Più nello specifico, i limiti reddituali per il 2024 sono da distinguersi a seconda che il beneficiario sia coniugato o no. Per quanto riguarda la persona sposata il reddito non deve superare i 6.542,51 euro. Mentre per quanto concerne la persona coniugata il reddito deve essere inferiore a 13.085,02 euro all’anno.

Per le casalinghe con una pensione bassa, quindi, l’assegno può essere percepito in misura ridotta. Ne hanno diritto i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

Riassumendo…