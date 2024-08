Da oggi, 1° agosto 2024, prende ufficialmente il via l’annuale pausa fiscale, una misura che porta una temporanea sospensione delle attività fiscali per cittadini e imprese. Questo periodo di tregua permette una pausa nelle comunicazioni e negli obblighi verso l’Agenzia delle Entrate, tranne in casi eccezionali che richiedono immediata attenzione.

La pausa fiscale offre numerosi vantaggi sia ai privati che alle aziende. Rappresenta un’opportunità per organizzare meglio le proprie finanze e per affrontare eventuali questioni fiscali senza la pressione delle scadenze imminenti.

Stop ad avvisi bonari e lettere compliance

Per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, questo periodo di sospensione consente di concentrarsi su altre priorità aziendali e di pianificare con maggiore serenità le operazioni fiscali future.

La pausa fiscale di agosto si traduce in una sospensione della notifica di avvisi bonari e lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate. Queste comunicazioni vengono normalmente utilizzate per informare i contribuenti di eventuali discrepanze nelle dichiarazioni fiscali o per richiedere ulteriori documentazioni. Tuttavia, da quest’anno, per l’intero mese di agosto (e dicembre), l’invio di tali notifiche sarà messo in pausa, a meno che non ci siano motivi di indifferibilità e urgenza che ne giustifichino la spedizione.

Ad esempio, l’avviso bonario arriverà anche ad agosto o dicembre se si pregiudica il diritto alla riscossione del tributo. È il caso in cui se non arriva quella notifica il tributo si prescrive per decorso del termine previsto.

Rimanendo in ambito di avvisi bonari, da oggi e fino al 4 settembre sono sospesi i termini per pagare e per fornire informazioni/documentazione.

Pausa fiscale: si fermano contenzioso e versamenti

Durante il mese di agosto, si verifica anche una sospensione dei termini processuali in diversi ambiti legali, tra cui il contenzioso tributario, civile, penale e amministrativo. Ciò significa che le scadenze per presentare documenti o effettuare azioni legali all’interno di questi procedimenti sono sospese fino alla fine del mese.

Questa pausa offre un respiro sia ai professionisti del settore legale che ai cittadini coinvolti in tali procedimenti, consentendo loro di pianificare meglio le proprie attività senza la pressione delle scadenze immediate.

Infine, un altro elemento della pausa fiscale riguarda gli adempimenti e i versamenti fiscali che cadono nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 20 agosto. Durante questo lasso di tempo, i contribuenti non sono tenuti a rispettare le scadenze previste per questi obblighi fiscali. Tuttavia, è importante notare che tali adempimenti devono essere completati entro il 20 agosto, e possono essere effettuati senza alcuna penalità o interesse aggiuntivo. E’ questa, la c.d. sospensione feriale versamenti e adempimenti.

Riassumendo