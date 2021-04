Nuove offerte di lavoro Amazon in tutta Italia. Il colosso dell’e-commerce è pronto ad assunzioni in tutto lo Stivale grazie all’apertura di nuovi hub e poli logistici. Di seguito le posizioni aperte ad aprile.

Assunzioni Amazon nei poli logistici italiani, le ultime offerte lavoro

Tra le posizioni aperte con Amazon, troviamo quelle per operatori di magazzino e addetti movimentazione merci a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, il più grande hub italiano. Solitamente per queste posizioni si cercano diplomati che saranno assunti a tempo indeterminato disposti a lavorare anche su turni. Alcune figure sono ricercate anche presso gli uffici di Cagliari e Milano, dove sono disponibili delle offerte lavoro per giovani. Attualmente le assunzioni su Milano riguardano le seguenti posizioni:

-Strategic Account Manager Amazon Advertising

-Webinar Manager

-Recruiter Coordinator

-Advertising account manager

-HR Business partner

-Senior Vendor Manager Home Innovation Program

-Team Lead IT Amazon Selling Partner Services

-Manager, Customer Service Compliance

-Product Marketing Manager Prime

-Senior Brand Marketing Manager, Prime Video.

Queste sono solo alcune delle figure ricercate a Milano. Nel resto d’Italia Amazon sta cercando anche:

-Costumer Service Team Manager a Cagliari

– Team Lead Operations a Bologna

-Waste Coordination a Cividale al Piano

-HR Partner a Castel San Giovanni

-HR Associate Partner a Torrazza Piemonte

– Area Manager Delivery Operations Umbria a Soccorso (Perugia)

-Area Manager a Torino, Santarcangelo di Romagna (Ravenna) e Parma,

-Supervisore Squadra di Manutenzione a Torrazza Piemonte e Rovigo

-Robotics Technical Program Manager Advanced Technology a Vercelli

-Reliability Engineering Maintenance Technician a Castel San Giovanni.

Per le figure specializzate, ovviamente, si richiedono dei requisiti specifici che vanno dalla laurea, diploma attinente ed esperienza di lavoro pregressa.

Come inviare la candidatura con Amazon

Inoltre, Amazon sta puntando anche al lavoro da remoto e propone delle assunzioni in smart working.

Grazie a dei nuovi investimenti, infine, il colosso americano sta aprendo dei nuovi poli logistici. Tra l’estate e l’autunno debutteranno anche quelli in Veneto e in Lombardia.

I candidati interessati a lavorare con Amazon possono inviare la candidatura ad Amazon Jobs, dove sono disponibili tutte le offerte lavoro del colosso aggiornate.

