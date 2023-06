Lotteria scontrini, il punto in attesa di quella istantanea

La lotteria scontrini continua a sfornare premi e vincitori. Giovedì scorso, 22 giugno 2023, si è tenuto il secondo sorteggio annuale a cui hanno preso parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Si tratta degli scontrini dotati di codice lotteria e che non sono risultati vincenti già nelle estrazioni mensili, settimanale e nella prima annuale del 4 giugno 2022.

Ben presto, a questa formula “differita” (con estrazioni periodiche) si affiancherà anche la lotteria scontrini istantanea. In sostanza, acquirente e venditore sapranno immediatamente se avranno vinto.

Il gioco con le estrazioni periodiche

L’inizio del gioco a premi legato agli acquisti di beni e servizi certificati da scontrino elettronico risale all’11 marzo 2021.

In quella data si fece la prima estrazione in assoluto a cui presero parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, dal 1° febbraio 2021 al 28 febbraio 2021. Da quel giorno, ogni secondo giovedì del mese si tiene una riffa a cui partecipano gli scontrini del mese precedente.

Ogni turno decreta 10 acquirenti vincenti (100.000 euro ad ognuno) e 10 venditori vincenti (ad ognuno vanno 20.000 euro).

Dal 10 giugno 2021 sono iniziate anche le estrazioni infrasettimanale che si affiancano a quelle mensili. Si tengono ogni giovedì e vi partecipano gli scontrini trasmessi dal lunedì alla domenica della settimana prima.

Anche qui vincono sia chi ha acquistato sia chi ha venduto. In dettaglio, sono vincenti 15 acquirenti (25.000 euro ciascuno) e 15 venditori (5.000 euro ciascuno).

La formula prevede anche estrazioni annuali. Per adesso ne sono state fatte due. La prima il 4 giugno 2022 a cui hanno preso parte gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021. La seconda è quella del 22 giugno 2023 a cui hanno partecipato gli scontrini trasmessi dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Si tenga presente che a ogni riffa (mensile, settimanale e annuale) partecipano solo gli scontrini che NON sono stati già vincenti in qualche altro turno.

Lotteria scontrini, in arrivo anche quella istantanea

Inoltre, lo stesso scontrino è vincente sia per chi ha comprato sia per chi ha venduto.

Per come strutturata oggi la lotteria scontrini, dunque, acquirente e venditore per sapere se sono tra i fortunati devono attendere l’estrazione settimanale, mensile o annuale.

Mentre però il gioco continua con questa formula (per partecipare serve sempre il codice lotteria) sta per affiancarsi anche la lotteria scontrini istantanea. Tuttavia, non prenderà il via prima del 2 ottobre 2023.

E’ questa, infatti, la data individuata dall‘Agenzia delle Entrate entro la quale i commercianti dovranno adeguare il propri registratori di cassa alla nuova formula del gioco (Provvedimento 18 gennaio 2023).

Ad ogni modo, a fronte della spesa sostenuta nel 2023 per detto adeguamento, è riconosciuto il bonus registratore telematico. Un credito d’imposta pari al 100% della spesa, per un massimo di 50 euro per ogni strumento oggetto di adeguamento. Ciò permetterà di generare un nuovo codice, chiamato codice bidimensionale.

Il codice bidimensionale sarà riportato nel documento commerciale e sarà questo a partecipare alla lotteria scontrini istantanea.

Ribadiamo che la lotteria scontrini istantanea si affiancherà a quella periodica già in essere. Resta ferma, quindi, la necessità di avere il codice lotteria per continuare a partecipare alla seconda.

Inoltre, la partecipazione all’una però esclude l’altra. Ne consegue che, al momento dell’acquisto, l’acquirente dovrà decidere se partecipare a quella periodica (in questo caso mostrerà al venditore il codice lotteria) oppure a quella istantanea (in tal caso servirà il codice bidimensionale).

Riassumendo…