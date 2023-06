Lotteria scontrini, prima estrazione annuale: ecco il biglietto milionario

È giovedì 22 giugno 2023, e come ogni settimana c’è l’appuntamento con l’estrazione lotteria scontrini. Ma finalmente si è svolta anche la prima riffa annuale. Si è da poco concluso il sorteggio a cui hanno preso parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 12 giugno a domenica 18 giugno (sorteggio infrasettimanale) e quelli trasmessi dal 1 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 (sorteggio annuale).

La notizia della dea bendata arriva sulla PEC o per raccomandata. Ci saranno poi 90 giorni di tempo per reclamare il premio altrimenti è perso. Lo scontrino vincente per chi ha comprato lo è in automatico anche per chi ha venduto e non parteciperà più ad altre estrazioni.

Un po’ di storia del gioco

Quello di oggi è l’ennesimo sorteggio infrasettimanale. Come strutturata oggi, infatti, la lotteria scontrini prevede sorteggi periodici, ossia mensili, settimanali e annuali. In palio ogni volta ci sono premi sia per acquirenti che venditori.

I nastri di partenza del gioco sono stati tagliati l’11 marzo 2021 quando ci fu la prima estrazione in assoluto a cui presero parte gli scontrini del mese di febbraio.

Da quel momento, ogni secondo giovedì del mese si ripete il sorteggio con riferimento agli scontrini del mese prima. Vincono ad ogni turno 10 acquirenti (100.000 euro per ognuno) e 10 venditori (20.000 euro ciascuno).

Con decorrenza 10 giugno 2021 sono iniziate anche le estrazioni infrasettimanali che si fanno ogni giovedì. Vi partecipano gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana prima. A ciascun sorteggio vincono 15 acquirenti (25.000 euro ciascuno) e 15 venditori (5.000 euro ciascuno).

Il puzzle si completa con le estrazioni annuali. La prima è stata quella di oggi e vi hanno partecipato gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021. In tale sede vincono solo un acquirente (5.000.

Sorteggio lotteria scontrini 22 giugno 2023, i biglietti vincenti

000 di euro) e un venditore (1.000.000 di euro).

Al gioco, così com’è adesso, ben presto, sarà affiancata anche da una lotteria scontrini istantanea. Intanto, le estrazioni continuano e per partecipare serve il c.d. codice lotteria che va mostrato al venditore al momento dell’acquisto.

Questi i 15 codici vincenti del sorteggio di oggi, 22 giugno 2023:

1454-0139 99MEX069024

1476-0432 3BIWB005029

1730-0133 2CMQP200562

1544-0115 53SNS302870 20080020

2353-0127 53SNS302601 00030006

1661-0093 96SRT000367 39010005

1489-0076 99SEA002148 B2550034

1101-0018 53SNS302002 65300007

1127-0225 3BSDP001407 10440006

1800-0018 53SNS300456 10760022

1459-0210 3BIWB001332

1647-0078 88S25000596 80350017

1412-0112 99MEX070037

1381-0032 88S25001185 03630052

1827-0129 53SNS300972 03940002

Il codice vincente del primo sorteggio annuale invece è:

0918-0040 88S25001185 03630055

Appuntamento al prossimo giovedì, 29 giugno 2023, a cui prederanno parte gli scontrini trasmessi da lunedì 19 giugno a domenica 25 giugno. Il calendario completo delle estrazioni è disponibile sul sito istituzionale lotteria scontrini.