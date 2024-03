Turno insolito per la lotteria scontrini, quello di oggi 21 marzo 2024. Sono ben tre le estrazioni fatte. Il triplo sorteggio è dovuto al recupero della mancata doppia estrazione dello scorso giovedì, 14 marzo, saltato per motivi non conosciuti.

Ebbene, il turno è stato recuperato oggi, con la conseguenza che l’urna virtuale odierna ha visto tenersi:

estrazione settimanale , a cui hanno preso parte gli scontrini trasmessi dal venditore al sistema da lunedì 11 marzo 2024 a domenica 17 marzo 2024

, a cui hanno preso parte gli scontrini trasmessi dal venditore al sistema da lunedì 11 marzo 2024 a domenica 17 marzo 2024 estrazione settimanale ( recupero ), a cui hanno preso parte gli scontrini trasmessi dal venditore al sistema da lunedì 4 marzo 2024 a domenica 10 marzo 2024

( ), a cui hanno preso parte gli scontrini trasmessi dal venditore al sistema da lunedì 4 marzo 2024 a domenica 10 marzo 2024 estrazione mensile (recupero), a cui hanno partecipato gli scontrini trasmessi nel mese di febbraio 2024.

I fortunati vincitori, riceveranno notizia ufficiale della vincita tramite PEC o raccomandata e dalla notifica avranno 90 giorni di tempo per reclamare il premio, altrimenti è perso.

Come aver i biglietti per partecipare

Ricordiamo che sono previsti premi sia per l’acquirente che per il venditore e che lo stesso scontrino è vincente per entrambe le parti.

Il gioco della lotteria scontrini è stato voluto dal legislatore come strumento ulteriore per incentivare l’utilizzo della carta elettronica per pagare gli acquisti fatti e, dunque, per contrastare l’evasione fiscale.

Per partecipare serve disporre del c.d. codice lotteria (differente dal codice bidimensionale) che deve essere mostrato al venditore al momento dell’acquisto. Inoltre bisogna pagare la spesa con carta elettronica. In questo modo, ogni euro di spesa genera un biglietto virtuale che finisce nell’urna dei sorteggi. Per ogni scontrino sono riconosciuti un massimo di 1.000 biglietti.

La lotteria ha visto il suo esordio nel 2021. Prevede estrazioni mensili, settimanali e annuali. I sorteggi mensili, si fanno ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini del mese prima. Le estrazioni settimanali si fanno ogni giovedì e vi prendono parte gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana precedente.

Il sorteggio annuale vede protagonista gli scontrini dell’anno prima e la data è decisa di volta in volta dall’Agenzia Dogane.

Si tenga presente che lo stesso scontrino una volta vincente non partecipa più ai futuri sorteggi.

Lotteria scontrini 21 marzo 2024, recuperato anche il turno saltato

In palio, ogni turno ci sono corposi premi. Con riferimento ai sorteggi mensili, vincono ogni volta 10 acquirenti (100.000 euro per uno) e 10 venditori (20.000 euro per uno). Alle estrazioni settimanali sono vincenti 15 acquirenti (25.000 euro a testa) e altrettanti venditori (5.000 euro cadauno). Infine, per il turno annuale vincono un solo acquirente (5.000.000 di euro) e un solo esercente (1.000.000 di euro).

Sul portale ufficiale del gioco c’è il calendario lotteria scontrini completo. A seguire ecco i codici vincenti della triplice estrazione 21 marzo 2024, incluso il turno lotteria scontrini saltato del 14 marzo 2021.

Codici vincenti turno settimanale del 21 marzo 2024

0547-0156 99IEC000463

1608-0083 96MEV074006

1823-0195 99MEX041047

2066-0065 96MKR009811

1128-0158 3BSDP002094 71020031

2023-0169 53SNS300460 11470026

1780-0004 99MEY036723

2497-0158 53SNS302606 00060001

2006-0027 53SNS300909 11340030

2005-0233 53SNS300910 20420009

1213-0166 3BSDP001935 14910017

1974-0142 53SNS300254 00410050

1740-0065 99SEA003736 00180003

1804-0058 3BIWB004947

1724-0085 99SEA003563 35780003.

Codici vincenti turno settimanale del 14 marzo 2024 (recupero)

0893-0122 53SNS305325 00510012

1926-0335 96SRT000656 45520003

1960-0018 53SNS302806 06340002

1768-0141 99MEY031176

1106-0173 88S25001166 00080041

0085-0254 99IEC020419

1039-0043 72MU1095311

1912-0201 96SRT000097 92670005

1132-0067 53SNS303257 10510011

1930-0093 99SEA001866 D2580002

1934-0080 96SRT000483 17310004

1145-0030 1BMPX053063

1693-0298 96MK3013389

1618-0083 99MEY053725

1875-0024 3BSDP000389 06630011.

Vincenti turno mensile del 14 marzo 2024 (recupero)