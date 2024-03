La lotteria scontrini inciampa. Saltato il doppio turno del 14 marzo 2024, molti si chiedono se sarà recuperato oppure se ormai gli scontrini che vi dovevano partecipare non hanno più alcuna utilità a questo fine.

La lotteria degli scontrini, ricordiamo, rappresenta una delle iniziative più innovative e interessanti introdotte in Italia negli ultimi anni, con l’obiettivo di incentivare i pagamenti elettronici e combattere l’evasione fiscale. Partita ufficialmente nel 2021, coinvolge consumatori e commercianti in un meccanismo premiante che rende l’atto del pagamento non solo una semplice transazione economica ma anche un’opportunità di vincita.

Sebbene, l’incidenza concreta sulla lotta all’evasione debba ancora essere completamente valutata.

Cosa serve per partecipare al gioco

Partecipare al gioco non è complicato. I consumatori devono, se non già fatto, richiedere e attivare un codice lotteria (differente dal codice bidimensionale), che può essere ottenuto attraverso il portale dedicato alla lotteria scontrini messo a disposizione dall’Agenzia Dogane.

Una volta ottenuto il codice, deve essere presentato al venditore al momento del pagamento. Un pagamento che deve essere fatto con modalità elettronica. Ogni euro di transazione diventa così un “biglietto” per partecipare all’estrazione di premi. Pagando in contanti nono si partecipa alla lotteria.

Inoltre NON partecipano nemmeno gli scontrini per i quali, in luogo del codice lotteria, si chiede al venditore di acquisire il codice fiscale.

Altra precisazione è che non genera alcun biglietto l’acquisto certificato da fattura (anche se elettronica) o semplice ricevuta fiscale.

I premi per acquirenti e venditori

Le estrazioni della lotteria degli scontrini avvengono su base periodica e prevedono premi di varia entità. Vi sono estrazioni settimanali, mensili e annuali, con vincite che possono arrivare fino a cifre significative, incentivando così la partecipazione attiva dei consumatori.

È importante sottolineare che non solo i consumatori ma anche i commercianti partecipano al meccanismo premiante, con incentivi dedicati a chi emette gli scontrini partecipanti alla lotteria.

Lo stesso scontrino estratto è vincente per entrambe le parti dell’operazione di vendita. Inoltre, una volta vincente quello stesso scontrino non partecipa più ai futuri sorteggi.

Le estrazioni mensili si fanno ogni secondo giovedì del mese e vi partecipano gli scontrini del mese prima. In palio ci sono 10 premi da 100.000 euro per 10 acquirenti fortunati e 10 premi da 20.000 euro per 10 venditori. I sorteggi settimanali si tengono ogni giovedì e vi prendono parte gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana prima. In palio 15 premi da 25.000 euro per altrettanti acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per altrettanti venditori. Infine, l’estrazione annuale si riferisce agli scontrini dell’anno prima e in palio 5.000.000 di euro per un solo acquirente e 1.000.000 di euro. per un solo esercente

Lotteria scontrini, turno del 14 marzo 2024: sarà recuperato?

Dunque, giovedì 14 marzo 2024 si sarebbe dovuto tenere il doppio turno, ossia quello mensile con riferimento agli scontrini di febbraio 2024 e quello settimanale. A quest’ultimo dovevano prendere parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 4 marzo 2024 a domenica 10 marzo 2024.

Ma la lotteria scontrini è saltata. Il motivo non è stato spiegato. Ciò che è stato, invece, detto sul portale dedicato è che l’estrazione settimanale n. 11 e l’estrazione mensile n. 12, programmate per il giorno 14 marzo, sono state rinviate.

Non è stata data alcuna motivazione. È possibile presumere che sia sopraggiunto un problema tecnico con l’urna virtuale. Ad ogni modo nulla sarà perduto. Infatti, il messaggio continua dicendo che la data di estrazione sarà definita con apposita determinazione direttoriale, pubblicata sul sito ufficiale dell’Agenzia Dogane e sul sito ufficiale lotteria scontrini.

Riassumendo