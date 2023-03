Estrazione 9 marzo 2023, i biglietti vincenti della lotteria scontrini

Secondo appuntamento per questo mese di marzo per la lotteria scontrini. Doppia estrazione oggi 9 marzo 2023. Conclusi sia il sorteggio mensile che quello infrasettimanale. Il primo, ricordiamo si fa ogni secondo giovedì del mese con riferimento agli scontrini del mese prima, mentre il turno infrasettimanale si fa ogni giovedì di ogni settimana. A quest’ultimo vi prendono parte gli scontrini trasmessi dal venditore al sistema da lunedì a domenica della settimana prima.

Dunque, al primo sorteggio di oggi, 9 marzo 2023, hanno partecipato gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2023 al 28 febbraio 2023. All’altra estrazione, invece, hanno partecipato gli scontrini trasmessi dal lunedì 27 febbraio 2023 a domenica 5 marzo 2023.

Come funziona oggi la lotteria scontrini

Ricordiamo che il gioco a premi legato agli acquisti di beni e servizi certificati da scontrino elettronico, nella formula attuale, prevede estrazioni mensili, settimanali ed anche annuali. Per partecipare serve il codice lotteria.

I sorteggi mensili si fanno, dall’11 marzo 2021, ogni secondo giovedì del mese con riferimento agli scontrini del mese prima.

Ogni turno possono vincere 10 acquirenti (100.000 euro per ognuno) e 10 venditori (20.000 euro per ognuno).

Le estrazioni settimanali si tengono, dal 10 giugno 2021, il giovedì di ogni settimana. Vi partecipano gli scontrini trasmessi dal lunedì alla domenica della settimana prima. In palio, ogni estrazione ci sono 15 premi per chi ha comprato (25.000 euro per ciascuno) e 15 premi per chi ha venduto (5.000 euro per ciascuno).

Infine, per l’estrazione annuale in palio un maxipremio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un maxipremio di 1.000.000 di euro per l’esercente.

Il primo sorteggio annuale, tuttavia, si deve ancora fare e vi parteciperanno gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021. La data si deve ancora definire.

I 15 biglietti vincenti del 9 marzo 2023 (sorteggio settimanale)

Mentre continuano i sorteggi della lotteria scontrini periodica, presto si affiancherà anche una lotteria scontrini istantanea.

Oggi possono, intanto, essere felici tanti acquirenti e venditori vincenti. Lo scontrino vincente per il primo determina in automatico anche la vincita per il secondo.

Sul sito istituzionale lotteria scontrini sono pubblicati di volta in volta i codici dei biglietti vincenti di tutte le estrazioni. Questi, i 15 vincenti del sorteggio settimanale di oggi 9 marzo 2023:

1533-0062 88S25000267 35301007

1131-0037 53SNS300840 11640005

1359-0344 99MEX057471

1590-0241 99SEA001534 B3230007

1307-0044 3BIWB008906

1326-0087 96MKR010210

1280-0080 99MEX048630

0296-0047 99IEC010390

1408-0306 3BIWB004538

1825-0006 53SNS302598 00110005

0501-0116 53SNS305503 11730009

0101-0035 53SNS300343 10610033

1153-0044 3BIWB006123

0052-0014 88S25001139 00011016

1575-0029 53SNS301585 00100007.

Lotteria scontrini, i 10 biglietti vincenti del 9 marzo 2023 per l’estrazione mensile

Per il turno mensile, sempre di oggi 9 marzo 2023, questi, invece, i codici vincenti per i 10 acquirenti e venditori:

1529-0007 88S25000978 45502081

1256-0005 99MEX200645

1751-0002 99MEY017557

1523-0228 96SRT000402 37310004

1367-0169 4CIDN000079

1048-0007 2CIXU001036

1593-0014 53SNS300576 00460023

1235-0018 53SNS301418 01400017

1593-0071 53SNS300835 11200028

1375-0009 53SNS302513 30840006.

Ricordiamo che la comunicazione della vincita (settimanale o mensile) arriva tramite PEC o raccomandata. Si hanno 90 per reclamare il premio, altrimenti è perso, altrimenti è perso. Per riscuotere è sufficiente seguire le indicazioni presenti nella comunicazione stessa. Ricordiamo anche che uno scontrino una volta vincente non partecipa alle estrazioni successive.

Prossimo appuntamento al sorteggio del 16 marzo 2023.