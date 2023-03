Lotteria scontrini 30 marzo 2023, i biglietti vincenti per acquirenti e venditori

Ultimo appuntamento del mese con questo della lotteria scontrini 30 marzo 2023. Il gioco a premi legato agli acquisti di beni e servizi certificati da scontrino elettronico. Al sorteggio di oggi hanno partecipato gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 20 marzo a domenica 26 marzo.

Sono 15 gli acquirenti vincenti e 15 anche i venditori. A ciascun acquirente estratto vanno 25.000 euro, mentre a ogni venditore 5.000 euro. Lo scontrino vincente per il primo ha determinato in automatico la vincita anche per il secondo.

Chi sa di aver partecipato all’estrazione ed è il vincitore riceverà una PEC o una raccomandata. Ha 90 giorni di tempo per reclamare il premio secondo le modalità indicate nella comunicazione stessa. Se lascia passare questi giorni senza riscuotere, perderà la vincita.

I premi in palio per ogni sorteggio

Attualmente, ricordiamo, la formula della lotteria scontrini prevede sorteggi settimanali, mensili ed anche annuali. Per partecipare serve il codice lotteria da mostrare al venditore al momento dell’acquisto.

Le estrazioni mensili si fanno il secondo giovedì di ogni mese (dall’11 marzo 2021). Vi prendono parte gli scontrini del mese prima. Ogni volta vincono 10 acquirenti e 10 venditori, rispettivamente 100.000 euro e 20.000 euro per ciascuno.

Il 10 giugno 2021 sono iniziate le estrazioni settimanali che si tengono il giovedì di ogni settimana. A questo turno, ogni volta, vincono 15 acquirenti (25.000 euro di premio per ciascuno) e 15 venditori (5.000 euro per ognuno). A ciascun sorteggio del giovedì vi partecipano gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana prima.

La prima estrazione annuale, invece, non ancora si è fatta. La data deve essere decisa dall’Agenzia Dogane e Monopoli. Vi prenderanno parte gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021.

I biglietti vincenti della lotteria scontrini 30 marzo 2023

A breve dovrebbe prendere il via anche la lotteria scontrini istantanea, che si affiancherà a quella periodica.

1361-0092 99MEY046585

1143-0027 53SNS300840 11640028

1593-0140 53SNS300892 05640012

0593-0240 3BSDP001789 79030006

1686-0207 53SNS300563 00260014

1637-0125 53SNS300791 10940016

0829-0049 3BSDP002105 79030032

1496-0004 99MEX031461

0531-0076 99IEC006348

1412-0043 88I24006039

1269-0089 88I24014963

1519-0016 53MN2015811

1560-0167 96SRT000363 18370003

1586-0090 99MEX028277

1390-0166 99MEX048051.

Intanto, questi i 15 biglietti vincenti dell’estrazione lotteria scontrini 30 marzo 2023:

L’elenco dei biglietti vincenti di questo e di tutti i sorteggi è disponibile anche sul sito lotteria scontrini. Dove si trova anche il calendario di tutte le estrazioni fatte e da farsi. Prossimo appuntamento a giovedì santo 6 aprile 2023.