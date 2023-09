Lotteria scontrini, 25 biglietti vincenti (estrazione 14 settembre 2023)

Sono in totale 25 i biglietti vincenti della lotteria scontrini nell’estrazione di oggi, 14 settembre 2023. Dei totali, 15 si riferiscono al sorteggio infrasettimanale e 10 al sorteggio mensile. Infatti, il secondo giovedì di ogni mese si accavallano le due estrazioni previste dall’attuale formula del gioco.

Una formula che prevede turni mensili, settimanali e annuali.

I mensili si fanno ogni secondo giovedì del mese e vi partecipano gli scontrini del mese prima. Ogni volta in palio ci sono 10 premi da 100.000 euro per chi ha comprato e 10 premi da 20.000 euro per chi ha venduto. Quindi, significa che ogni riffa mensile vincono 10 acquirenti (100.000 ciascuno) e 10 venditori (20.000 euro ciascuno)

Ogni giovedì della settimana si fanno anche estrazioni per gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana prima. Qui, ogni turno ci sono in palio 15 premi per chi ha comprato (25.000 euro per ciascuno) e 15 premi per chi ha venduto (5.000 euro per ciascuno).

Infine, i sorteggi annuali valgono per gli scontrini dell’anno prima.

Cosa serve per partecipare

La data è fissata di volta in volta dall’Agenzia Dogane. Ogni anno vincono un solo acquirente (5.000.000 di euro) e un solo venditore (1.000.000 di euro).

Per partecipare alla lotteria scontrini con estrazioni differite serve mostrare al venditore il codice lotteria al momento dell’acquisto e pagare con strumento elettronico. Per chi non lo avesse, è possibile generarlo direttamente dal sito istituzionale dedicato al gioco.

Ad ogni euro di spesa è riconosciuto un biglietto virtuale che partecipa alle estrazioni, per un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino. Lo stesso scontrino una volta estratto è vincente sia per acquirente che per venditore e non parteciperà a futuri sorteggi.

I fortunati ricevono notizia della vincita mediante PEC o raccomandata. Si hanno 90 giorni di tempo per riscuotere il premio, altrimenti è perso.

Lotteria scontrini 14 settembre 2023, biglietti estratti

Il pagamento del premio lotteria scontrini è fatto con bonifico bancario o postale.

Presto a questa formula del gioco si affiancherà anche la lotteria scontrini istantanea. Intanto, ecco i codici vincenti della doppia estrazione di oggi, 14 settembre 2023.

Estrazione settimanale (scontrini da lunedì 4 settembre 2023 a domenica 10 settembre 2023)

0956-0097 99IEB014523

1805-0044 53SNS300764 10790012

1262-0022 4CEDM011971 44.00

1296-0015 53MN2022000

1556-0267 72MU1057444

1636-0074 96SRT000102 17860003

1368-0170 96MKR004145

1817-0106 53SNS300926 11180037

1750-0090 99SEA002530 00330003

1909-0228 53SNS301704 61010004

1817-0040 53SNS300593 00450025

1596-0065 53SNS303267 10010002

1608-0471 3BIWB004087

1931-0030 53MN2013668

1443-0068 99MEY054881.

Estrazione mensile (scontrini del mese di agosto 2023)

1569-0037 99MEX200926

1323-0026 99SEA002874 01270030

0650-0121 3BIWB009813

1720-0155 96SRT000600 45280003

0556-0212 3BIWB011246

1481-0099 3BSDP001235 00330011

1789-0060 53SNS300768 10650034

0184-0052 99IEC005415

1787-0138 53SNS300884 10580014

0865-0069 3BSDP800047 03430007.

Prossimo appuntamento al sorteggio del 21 settembre 2023.