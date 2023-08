Lotteria scontrini istantanea, si parte: le istruzioni per partecipare

Via libera dal Garante privacy all’Agenzia Dogane e Monopoli per la lotteria scontrini istantanea. E’ arrivato il parere favorevole sullo schema di provvedimento interdirettoriale su questa nuova formula del gioco che si affiancherà, e non sostituirà, all’attuale formula con estrazioni differite (mensili, settimanali e annuali).

In sintesi, la lotteria scontrini istantanea permetterà di vincere immediatamente senza dover aspettare il sorteggio della settimana, del mese o dell’anno. Attenzione però, vince con l’estrazione istantanea poi con lo stesso scontrino non potrà partecipare anche alle estrazioni differite. Così viceversa.

Come funziona oggi il gioco

La lotteria scontrini, come anticipato, è nata nella formula dei sorteggi periodici. E’ il gioco a premi legato ad acquisti di beni e servizi certificati da scontrino elettronico e pagati con strumenti elettronici. Non si partecipa al gioco se si paga in contanti.

E’ iniziata l’11 marzo 2021 e prevede riffe

mensili (ogni secondo giovedì del mese per gli scontrini del mese prima);

(ogni secondo giovedì del mese per gli scontrini del mese prima); settimanali , iniziate il 10 giugno 2021, si fanno ogni giovedì con riferimento agli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana prima

, iniziate il 10 giugno 2021, si fanno ogni giovedì con riferimento agli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana prima annuali, per gli scontrini dell’anno precedente (la data è stabilita di volta in volta dall’Agenzia Dogane).

Ad ogni sorteggio vincono sia acquirenti che venditori e lo scontrino una volta vincente non partecipa alle altre estrazioni.

Lotteria scontrini istantanea, ecco come si potrà partecipare

Mentre va avanti la lotteria scontrini con estrazioni differite (per partecipare si deve mostrare al venditore il codice lotteria al momento dell’acquisto), prende forma anche la lotteria scontrini istantanea.

Ormai il quadro è completo dopo il parere favorevole del Garante Privacy. E’ solo necessario che i venditori adeguino i registratori telematici per permette di partecipare.

Tale adeguamento dovrà essere fatto entro il 2 ottobre 2023. Dunque, prima di questa data la lotteria scontrini istantanea potrebbe non iniziare

Intanto, lo stesso garante privacy detta le istruzioni da seguire per partecipare al gioco istantaneo. In particolare bisognerà scaricare l’app “Gioco Legale” e autenticarsi tramite SPID o CIE. Con l’app si potrà inquadrare il codice (QR e codice simile) presente sullo scontrino emesso dall’esercente a fronte del pagamento elettronico.

In caso di vincita, l’app avviserà istantaneamente il cliente con una notifica e invierà, previa compilazione di un questionario, un codice bidimensionale attraverso cui il cliente potrà riscuotere il premio presso uno degli esercizi abilitati, entro il termine di 30 giorni.

Riassumendo…