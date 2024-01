Con decorrenza 1 gennaio 2024 sono aumentati anche gli importi delle pensioni di guerra. Si tratta, come noto, di prestazioni economiche erogate dallo Stato a favore di coloro che, a causa di eventi bellici, hanno subito menomazioni derivanti da ferite, mutilazioni, lesioni o infermità. Ovvero il cui coniuge, genitore o collaterale è morto a causa della guerra. Detti trattamenti sono erogati dall’Inps al pari delle pensioni ordinarie su base mensile.

Con circolare n 991 del gennaio 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adeguato gli importi delle pensioni di guerra determinando altresì i nuovi limiti di reddito.

Pensioni di guerra aumentano del 2,01% nel 2024

La misura dei trattamenti è stata aggiornata con un incremento del 2,01% dei trattamenti in pagamento. La percentuale scaturisce dai dati elaborati dall’Istat in base alla variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria.

Le pensioni di guerra, al pari delle prestazioni di invalidità civile, sono corrisposte entro certi limiti di reddito. Per questi assegni tale limite per il 2024 è stato fissato in 18.187 euro all’anno. Oltre tale soglia la pensione non è riconosciuta e, se corrisposta, viene sospesa fintanto che il soggetto beneficiario non torni al di sotto di tale importo. Dal 1 gennaio 2024 sono rivalutate

le pensioni dirette di guerra,

gli assegni di cumulo per infermità

l’assegno di super invalidità,

l’indennità di assistenza e accompagnamento nonché la relativa integrazione e

l’assegno di incollocabilità.

La circolare ministeriale riporta altresì i valori delle tabelle aggiornate in base ai dati Itsat di cui sopra relativamente alle pensioni dirette, gli assegni di invalidità, gli assegni per cumulo infermità, l’assegno superinvalidità, l’indennità di accompagnamento, le integrazioni e l’assegno di incollocabilità.

Cosa sono le pensioni di guerra

Le pensioni di guerra sono di due tipi:

dirette: erogate al titolare del diritto, ovvero al soggetto che ha subito la menomazione o la perdita del congiunto;

indirette: erogate ai familiari del titolare del diritto, ovvero al coniuge superstite, ai figli e agli orfani.

L’importo delle pensioni varia a seconda della gravità della menomazione o della perdita del congiunto, e può essere integrato da altri assegni accessori, come l’assegno di incollocabilità, l’assegno di cumulo, l’indennità speciale annua, l’assegno integrativo, l’assegno supplementare e l’aumento d’integrazione.

Le pensioni di guerra sono disciplinate dalla legge 20 giugno 2003, n. 130, che ha riordinato la materia e ha introdotto una serie di novità, tra cui l’estensione del diritto alle pensioni di guerra anche ai soggetti che hanno subito menomazioni non dipendenti da ferite o lesioni, ma da eventi bellici, come l’esposizione a radiazioni ionizzanti.

In Italia, le pensioni di guerra sono una prestazione economica ancora rilevante, anche se il numero dei titolari è in costante diminuzione a causa della scomparsa progressiva delle persone che hanno vissuto le guerre del XX secolo.

Nel 2023, in Italia, i titolari di pensioni di guerra erano circa 200.000, di cui circa 140.000 erano pensionati diretti e circa 60.000 pensionati indiretti. L’importo complessivo delle pensioni di guerra erogate nel 2023 è stato di circa 1,5 miliardi di euro.

