Nuove offerte di lavoro con Unieuro che sta cercando nuove figure in tutta Italia per i vari punti vendita sparsi nel territorio. Di seguito una panoramica sulle figure ricercate dalla nota catena di elettronica di consumo.

Nuove assunzioni con Unieuro, le offerte lavoro del mese

Nonostante il periodo di crisi a causa del Covid-19 che ha avuto un impatto molto negativo anche nel mondo del lavoro, molte aziende hanno iniziato ad assumere meno rispetto al passato ma per fortuna non è sempre così. Unieuro, sta cercando varie figure per potenziare l’organico. Al momento, la ricerca delle nuove figure riguarda soprattutto tirocinanti o addetti vendita delle categorie protette.

Si cerca un Addetto vendita a Forlì per il punto vendita Unieuro e ancora dei Tirocinanti aiuto commesso a Cesena, Belluno, Cairo Montenotte, Monfalcone e Fiume Veneto. A Rosà, in provincia di Vicenza, si cerca di un Tirocinante per esperienza formativa, stessa posizione cercata anche a Castione Andevenno. In merito al compenso e i requisiti necessari per inviare la candidatura, è necessario fare riferimento alla pagina delle singole offerte.

Unieuro sta anche cercando degli Addetti vendite appartenenti alle categorie protette. La ricerca è aperta a Novara, Loreto, Bologna, Mestre, Orio al Serio, Curtatone, Bolzano, Oderzo, Torino, Pesaro, Venezia, Vicenza, Brescia, Latina, Trieste, Milano e Altavilla Vicentina.

In merito alle posizioni aperte in sede, si cercano Impiegato Ufficio Resi e Post Vendita a Piacenza a tempo indeterminato e full time, un Impiegato Amministrazione Fornitori a Forlì, un Demand Planner, ugualmente a tempo indeterminato, un Fraud Analyst in Smart Working e ancora un Data Analyst in Smart Working.

Come inviare la candidatura e iter di selezione

Gli interessati che vogliono inviare la candidatura con Unieuro possono farlo inviando la domanda alla pagina Unieuro lavora con noi. In seguito saranno contattati i profili idonei per il contratto finale di lavoro e dei colloqui conoscitivi.

